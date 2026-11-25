Kristen Elizabeth Nolan, Kasım 2025'te Antarktika gezisine katıldı. Tur kapsamında yolculara, bir buzul üzerinde çadırda gece kalma imkanı sunuldu. Nolan, geceyi buzullar üzerinde geçirdikten sonra sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu.

Olayın ardından gemi doktoruna haber verildi. Ancak doktorun bölgeye 20 dakikadan uzun süre sonra ulaştığı öne sürüldü. İlk değerlendirmede Nolan'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünüldü.

Ailenin dava dilekçesinde, Nolan'a hipotermi geçirmiş olma ihtimaline rağmen bu durumda zararlı olabilecek bir ilaçtan birden fazla doz verildiği iddia edildi.

CENAZESİ 6 HAFTA SONRA TESLİM EDİLDİ

Aile, kızlarının cenazesini teslim almak için 6 hafta bekledi. Dava dosyasına göre Nolan'ın cenazesi plastikle sarılarak metal bir kutu içerisinde ABD'ye gönderildi. Cenazenin teslim alınmasının ardından vücudunda küflenme olduğu ileri sürüldü.

Cenaze işlemlerini üstlenen görevlinin, karşılaştığı manzara nedeniyle annesinin kızını son kez görmesine izin vermediği belirtildi.

Arjantin'de yapılan incelemede ise Nolan'ın ani ölümünü açıklayabilecek herhangi bir sağlık sorunu veya bulguya rastlanmadığı aktarıldı.

AİLESİ DAVA AÇTI

Nolan'ın ailesi, 13 Kasım'da Orlando'daki federal mahkemede tur şirketi Panache Cruises ve geminin işletmecisi HX Expeditions hakkında dava açtı. Dilekçede gemi doktorunun acil müdahale konusunda yeterli niteliklere sahip olmadığı da öne sürüldü.

Nolan'ın seyahat öncesindeki sağlık durumunun mükemmel olarak kaydedildiği, ancak tıbbi geçmişinin boş bırakıldığı ve doğum tarihinin yanlışlıkla 1950 olarak yazıldığı iddia edildi.

HX Expeditions yetkilileri, Nolan'ın hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını açıkladı. Şirket, dava süreci devam ettiği için iddiaların ayrıntılarına ilişkin yorum yapmayacağını ancak dava dilekçesinde yer alan suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.