Ülkemizde Kara Cuma ya da Efsane Cuma adıyla da bilinen ve orijinal adı 'Black Friday' olan günde dünya çapında alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Kasım ayının son haftasına denk gelen bu günde binlerce üründe indirim yapılıyor. Peki Black Friday (Kara Cuma) ne zaman? Black Friday (Kara Cuma) indirimleri başladı mı? İşte merak edilenler...

BLACK FRIDAY NE ZAMAN? İNDİRİMLER BAŞLADI MI?

Black Friday indirimlerine sayılı günler kaldı. Black Friday 25 Kasım'a denk geliyor. Dünya çapında alışveriş çılgınlığının yaşandığı bu günde binlerce ürün uygun fiyatıyla satılıyor.

Kara Cuma gününden önce de birçok ürün kampanyaya girebiliyor. Birçok satıcı, kasım aylarında fiyatları düşürüyor.

BLACK FRİDAY NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Bu günde alışveriş yoğunluğu fazla olacağı için mağazalar erken saatte açılır ve geç saatte kapanır. Kara Cuma resmi tatilden sayılmaz.



