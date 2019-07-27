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Black Shark 2 Pro AnTuTu testinde ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | 27.07.2019 08:26 | Son Güncelleme

Son dönemde “oyuncu” telefonu furyası başlamış ve firmalar bu alanda yer almak için  telefonlarını sergilemişti. Xiaomi markası altında yer alan BlackShark da üretmiş olduğu telefonlar ve aksesuarlar ile tüm ilgileri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Black Shark 2 Pro AnTuTu testinde ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde BlackShark 2 modelini tanıtan firmanın, 2019 bitmeden yeni bir model ile karşımıza çıkacağı söyleniyordu. Bugün ise yeni BlackShark telefonu AnTuTu testinde ortaya çıktı.

BlackShark 2 Pro olarak isimlendirilecek olan telefon, Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 855 Plus’tan gücünü alacak. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan telefonun grafik biriminde ise Adreno 640 yer alacak.

2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekran ile gelecek olan BlackShark 2 Pro, kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak. AnTuTu’dan 405.598 puan almayı başaran telefon tasarım konusunda RGB ışıklandırmaya yer vererek oyuncu telefonu olduğunu kanıtlayacak.

Soğutma konusunda ilk modellerde büyük başarılara imza atan firmanın, Pro modeli ile seviye atlayacağını düşünüyoruz. Son olarak telefonun ne zaman tanıtılacağının bilinmediğini ancak fiyat aralığının 700 ila 800 dolar arasında olacağını belirtelim.

Black-Shark-2-Pro

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Anahtar Kelimeler:
Black Shark 2 Pro AnTuTu

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