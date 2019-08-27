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Black Widow filminin posteri paylaşıldı

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SİNEMA TV  | 27.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

Black Widow filminin posteri dün akşam gerçekleşen özel Marvel etkinliğinde paylaşıldı.

Black Widow filminin posteri paylaşıldı

D23 Expo’da sunumlarına ve açıklamalarına başlayan Marvel, Black Widow filminin afişini paylaştı. Afişte başrol oyuncusu Scarlett Johansson’la birlikte diğer karakterleri de görüyoruz. Posterde alıştığımızdan daha farklı bir Natasha Romanoff görüyor olmamıza ek olarak David Harbour’u da Alexei, yani Red Guardian olarak görüyoruz.

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Marvel Sinematik Evreni’nde canlandırdığı karaktere filmde de hayat verecek Scarlett Johansson’ı başrolünde izleyeceğimiz ilk solo Black Widow filminin yönetmen koltuğunda son olarak en son Berlin Syndrome filmine imza atan Cate Shortland yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Florence Pugh’un yanına Rachel Weisz ve David Harbour gibi isimler yer alıyor. Filmde alışık olduğumuz siyah kostümünden farklı bir kostümle karşımıza çıkacak Black Widow’u bu sefer beyazlar içinde izleyeceğiz.

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Black Widow’un vizyon tarihi 1 Mayıs 2020 olarak duyuruldu.

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Black Widow Marvel scarlett Johansson Kara Dul

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