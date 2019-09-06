Black Widow hakkında merak edilen her şey...

Marvel Sinematik Evreni'nin 4. evresinin açılışını yapması beklenen Black Widow filminin çekimleri dolu dizgin devam ediyor. Başrol oyuncusu Scarlett Johansson, film hakkında ilk kez konuştu.

The Hollywood Reporter'a konuşan oyuncu filmin “büyük sansasyon" yaratacağını ve ilk kez bir Marvel filmi için baş yapımcı olarak rol almanın “özgürleştiren bir tarafı” olduğunu söyledi.

Johansson, “Filmin kaderi hakkında daha fazla söz hakkım var gibi hissediyorum, bu da bana gönül rahatlığı veriyor" diye ekledi.

Geçtiğimiz aylarda Londra’da bulunan Pinewood Stüdyoları’nın hemen dışındaki ormanlık alanda çekilen fotoğraflarda, başkarakter Natasha’yı canlandıran Scarlett Johansson’ın setten fotoğrafları basına sızmıştı.

Avengers serisinde yıllardır canlandırdığı Natasha Romanoff (Black Widow) karakteri hakkında konuşan oyuncu “onu herkesten iyi tanıyorum” dedi. Johansson bu filmde erkek meslektaşlarıyla "eşit şartlar altında" çalıştığını söylerken para mevzusunun da "muhabbet konusu olmadığını" söyledi.