Black Widow hakkında merak edilen her şey...

Marvel'in 4. evresi, 2008 yılında Iron Man'le başlayan ve bu yıl Avengers: Endgame ve Örümcek Adam: Evden Uzakta'yla sona eren Sonsuzluk Destanı'nın devamı olacak.

Endgame, Johansson'ın karakteri Romanoff'un Yenilmezler'in Thanos'u yenmesine yardım etmek için ölümcül bir atlayışla kendini feda etmeyi seçtiği bir sahne de içeriyordu.

Johansson sahneden bahsederken “Sonun kesinliği üzücüydü ama şerefimle öleceğim için heyecanlıydım. (...) Arkadaşları, sevdikleri için -ve tabii insanlık için- kendini feda etmek tam onluk bir davranış gibi geldi. Acı tatlı bir andı” dedi.

Marvel'in 4. aşamasındaki diğer filmler arasında Eternals, Shang-Chi: And the Legend of Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ve Thor: Love and Thunder yer alacak.