Mynet Trend

Black Widow hakkında merak edilen her şey...

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 06.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Scarlett Johansson, merakla beklenen Black Widow filmi hakkında ilk kez konuştu.

Black Widow hakkında merak edilen her şey...

Marvel Sinematik Evreni'nin 4. evresinin açılışını yapması beklenen Black Widow filminin çekimleri dolu dizgin devam ediyor. Başrol oyuncusu Scarlett Johansson, film hakkında ilk kez konuştu.

The Hollywood Reporter'a konuşan oyuncu filmin “büyük sansasyon" yaratacağını ve ilk kez bir Marvel filmi için baş yapımcı olarak rol almanın “özgürleştiren bir tarafı” olduğunu söyledi.

Johansson, “Filmin kaderi hakkında daha fazla söz hakkım var gibi hissediyorum, bu da bana gönül rahatlığı veriyor" diye ekledi.

Geçtiğimiz aylarda Londra’da bulunan Pinewood Stüdyoları’nın hemen dışındaki ormanlık alanda çekilen fotoğraflarda, başkarakter Natasha’yı canlandıran Scarlett Johansson’ın setten fotoğrafları basına sızmıştı.

109381-27280173

Avengers serisinde yıllardır canlandırdığı Natasha Romanoff (Black Widow) karakteri hakkında konuşan oyuncu “onu herkesten iyi tanıyorum” dedi. Johansson bu filmde erkek meslektaşlarıyla "eşit şartlar altında" çalıştığını söylerken para mevzusunun da "muhabbet konusu olmadığını" söyledi.

Marvel'in 4. evresi, 2008 yılında Iron Man'le başlayan ve bu yıl Avengers: Endgame ve Örümcek Adam: Evden Uzakta'yla sona eren Sonsuzluk Destanı'nın devamı olacak.

Endgame, Johansson'ın karakteri Romanoff'un Yenilmezler'in Thanos'u yenmesine yardım etmek için ölümcül bir atlayışla kendini feda etmeyi seçtiği bir sahne de içeriyordu.

Johansson sahneden bahsederken “Sonun kesinliği üzücüydü ama şerefimle öleceğim için heyecanlıydım. (...) Arkadaşları, sevdikleri için -ve tabii insanlık için- kendini feda etmek tam onluk bir davranış gibi geldi. Acı tatlı bir andı” dedi.

Marvel'in 4. aşamasındaki diğer filmler arasında Eternals, Shang-Chi: And the Legend of Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ve Thor: Love and Thunder yer alacak.


PARTNERHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladıHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı
Müslüman bir kadını canlandıran Dakota Fanning eleştiri oklarının hedefindeMüslüman bir kadını canlandıran Dakota Fanning eleştiri oklarının hedefinde
Şeytani palyaço kasabaya dönüyor!Şeytani palyaço kasabaya dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
scarlett Johansson Black Widow Avengers: Endgame

En Çok Okunan Trend Haberler

İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu

SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müslüman bir kadını canlandıran Dakota Fanning eleştiri oklarının hedefinde

Müslüman bir kadını canlandıran Dakota Fanning eleştiri oklarının hedefinde

Haftanın vizyon filmleri

Şeytani palyaço kasabaya dönüyor!

İspanya'nın Oscar adayı Pedro Almodovar'ın "Acı ve Zafer"i

Penelope Cruz, Antonio Banderas’la birlikte Oscar yolunda...

Tony Stark’ın heykelini diktiler

Ölümünden çok etkilendiler, heykelini diktiler

Altın Koza için yarışacak filmler belli oldu

Altın Koza için yarışacak filmler belli oldu

Blake Lively ve Ryan Reynolds’tan mülteci çocuklara 2 milyon dolar

Gözde çift Blake Lively ve Ryan Reynolds’tan örnek hareket

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.