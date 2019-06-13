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Blair Witch sistem gereksinimleri açıklandı

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TEKNOLOJİ  | 13.06.2019 10:49 | Son Güncelleme

Xbox E3 2019 etkinliğinde tanıtılan Blair Witch, PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarına gelecek. Korku oyunu olan Blair Witch, farklı yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Blair Witch sistem gereksinimleri açıklandı

Bugün ise Blair Witch‘in sistem gereksinimi Steam üzerinden resmi olarak açıklandı. Blair Witch‘i düşük ayarlarda oynamak için GTX 750 Ti veya AMD Radeon R7 265 ekran kartına sahip olmanız yeterli olacak. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve oyunun sistem gereksinimi ile sizleri baş başa bırakalım.

Blair Witch minimum sistem gereksinimi

İşletim sistemi: Windows 7
İşlemci: Intel Core i3-3220 (3.30 GHz) / AMD A8-7600 (3.1 GHz)
RAM: 4 GB RAM
Ekran kartı: GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 265
DirectX: Version 11
Depolama: 16 GB boş alan

Blair Witch önerilen sistem gereksinimi

İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-6500 (3.2 GHz) / AMD Ryzen 5 1600
RAM: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 590
DirectX: Version 11
Depolama: 16 GB boş alan

Tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
Blair Witch

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