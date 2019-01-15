Blanca Blanco’dan Brad Pitt hamlesi

California’daki yangında evi büyük hasar gören ünlü model Blanca Blanco, kötü günleri geride bırakmak için Noel tatilinde kendini Malibu sahillerine atmıştı. Tatil ve yeni yılla birlikte moralini toplayan model, rotasını bu sefer Hollywood’a çevirdi.

If Beale Street Could Talk filminin gösterimi için düzenlenen özel bir davette boy gösteren manken, partideki ünlü isimlerle bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

37 yaşındaki ünlü ismin Brad Pitt’le paylaştığı selfie, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Düzenlenen bu özel gecede Brad Pitt dışında, Oscar ödüllü güzel yıldız Charlize Theron, yönetmen Barry Jenkins, genç yetenek Timothée Chalamet ve Stephan James gibi isimler yer aldı.

Geçtiğimiz yılı oldukça yoğun bir iş temposunda geçiren Blanca Blanco, yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. 37 yaşındaki model İsveç moda markası Chiquelle ile yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu.



