BluTV, 2021'deki yeni yapımlarını duyurdu! Çağatay Ulusoy'lu...

BluTV, 2020 yılında seyircisine 10 bin saatlik geniş bir içerik seçkisi sunarken bunu 2021 yılında yeni içerikleriyle yüzde 50 artırarak 15 bin saate çıkarmayı hedefliyor. BluTV, 2021 yılında seyirci ile buluşacak yepyeni içeriklerini duyurdu.

Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı, yönetmen koltuğunda ise usta yönetmen Çağan Irmak’ın oturduğu; her şeyini kaybetmiş bir yapımcının 1960’lı yılların Türkiye’sinde Yeşilçam Sineması’nda yeniden doğma ve aşkı bulma hikâyesini konu olan Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı, BluTV’nin 2021’de yayınlanacak özel yapımlarının başında geliyor.

SIFIR BİR'İN YAPIMCISINDAN YENİ PROJE

Sıfır Bir’in yapımcılarının yeni projesi; sosyal medya fenomenleri Doğanay, Uzun Makarna, Semih Varol ve Sera’nın da içinde bulunduğu; üniversite hayatına tutunmaya çalışan bir grup genci merkezine alan HİÇ de BluTV’nin 2021’de yayına başlayacak projelerinden.

Bununla beraber, bir yandan Bonkis adını verdiği kafesini ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da ilişki durumu ve geçmiş ilişkileri tarafından köşeye sıkıştırılan, hayalperest ve inatçı Deniz’in trajikomik hikayesi Bonkis de BluTV’de seyirciyle buluşacak. Deniz Tezuysal’ın hem yazıp hem oynadığı dizide Vildan Atasever, Sergen Deveci ve Öykü Naz Altay gibi isimler buluşuyor.