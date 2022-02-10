Bob Saget'in ölüm sebebi nedir? Bizim Ev dizisinin babası Bob Saget kimdir? Ölüm nedeni ortaya çıktı!

Bob Saget, 90 yılların başında ülkemizde de yayınlanan Amerika Birleşik Devletleri yapımı sitkom dizisiyle biliniyor. Dizi Amerika'da tam 8 sezon sürdü. Danny Tanner'ın 3 kızı ve vefat eşinin kardeşi John Stamos ile onun arkadaşı Dave Coulier ile aynı evde yaşadığı süreci anlatıyordu. Bob Saget'ın ölüm haberi geçtiğimiz günlerde basında yer aldı. Bu üzücü haber sonrası Bob Saget'in ölüm nedeni ortaya çıktı. Bu kapsamda Bob Saget'in ölüm sebebi nedir? Bizim Ev dizisinin babası Bob Saget kimdir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Florida, Orlando'daki bir otelde ölü olarak bulunan Bob Saget'in biyografisi ile ölüm nedenine ilişkin detaylar haberimizde.

BOB SAGET'İN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Ünlü oyuncu Bob Saget, geçen ay otel odasında ölü bulunmuştu. Oyuncunun ölüm sebebine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmamıştı. Bob Saget'in ailesi, Saget'in ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yaptı.

Bob saget'in ölüm nedenine ilişkin açıklamada “Bob’un vefatından beri haftalardır onun hayranlarından gelen inanılmaz sevgi seliyle boğulduk. Minnettar olduğumuz bu sevgi bize müthiş bir teselli oldu. Yetkililer, Bob’ın kafa travması nedeniyle hayatını kaybettiği sonucuna vardı. Bob’ın kafasının arkasını yanlışlıkla bir yere vurduğu, bir şey olmadığını düşünüp uyuduğu sonucuna varıldı" ifadelerine yer verildi. Bob Saget'in ölüm nedeninin uyuşturucu ya da alkol etkisi sebebiyle olmadığının da özellikle altı çizildi.

BİZİM EV DİZİSİNİN BABASI BOB SAGET KİMDİR?

Robert "Bob" Lane Saget (17 Mayıs 1956 – 9 Ocak 2022), Amerikalı oyuncu, stand-up'çı, komedyen, yazar, yönetmen ve yapımcı. Full House (Bizim Ev) dizisinde ailenin babası rolüyle ün salmış ve America's Funniest Home Videos programında sunuculuk yapmıştır. 31 Mart 2014'te 40 dakikalık özel bölümüyle sonlanan How I Met Your Mother dizisinde, 2030 yılındaki Ted Mosby karakterini seslendirmiştir.

Bob Saget, 9 Ocak 2022'de hayatını kaybetti.

Bob Saget, stand-up turnesi için Florida’daydı. Sanatçı, Orlando kentinde bir otel odasında ölü bulunmuştu.

İhbar üzerine otele giden polis ve itfaiye ekipleri, ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz bir şekilde bulmuştu. Dedektifler ise Saget’in ölümünde herhangi şüpheli bir durum olmadığını bildirmişti.

Bob Saget'in Los Angeles'taki cenaze törenine çok sayıda ünlü katıldı.



