Bocuk Gecesi'ne sayılı günler kaldı!

Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından 18 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirileceğini belirterek, 'Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel 'Bocuk Gecesi'ni kutlayacağız.'

Dedi.

2004 YILINDAN BERİ ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR

Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, açıklamalarına şöyle devam etti: Bir Balkan geleneği olan 'Bocuk Gecesi'ni 2004 yılından bu yana etkinliklerle kutluyoruz. Geçen yıl etkinliğe yerli ve yabancı yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Bu yıl da aynı sayıda katılımcı bekliyoruz. Hem yurt içinden hem de yurt dışından turlarla misafirlerimiz gelecek.

Bu yıl da sahne gösterileri, korku tiyatrosu ve konserlerimiz olacak. Ulaşım konusunda sorunu azaltmak adına köye alternatif bir yol yapıldı. Giriş ve çıkışlar tek yön olarak verilecek. Yeni otopark alanları açılacak.

Ayrıca etkinlik haritası çıkararak, internette paylaşacağız. Çamlıca Kültür ve Sanatevi'nin bahçesinde gerçekleştirilecek etkinliğe herkesi davet ediyoruz.