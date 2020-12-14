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Bodrum Cennet Koyu nerede? Bodrum Cennet Koyu'na nasıl gidilir - Cennet Koyu yol tarifi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 14.12.2020 16:13 | Son Güncelleme:
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Gerçekten de isminin hakkını veren güzide yerlerden biri Bodrum Cennet Koyu. Yazın turkuaz sularda serinleyen ziyaretçiler, kışın kampçıların ve günübirlikçilerin huzur bulma adresi oluyor.

Bodrum’un en bakir bölgelerinden birisi olan Cennet Koyu, son yıllarda popüler olmaya devam ediyor. Çevresinde hiçbir tesisin olmadığı koyda mavi ve yeşilin her tonunu gözlemleme fırsatı bulabilirsiniz. Çocuklu ailelerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir koy olan Bodrum Cennet Koyu'nun denizi de oldukça sığ ve temiz.

Genellikle Bodrum ve çevresindeki günübirlikçilerin tercih ettiği Cennet Koyu, doğa severler ve kampçılar tarafından da sıkça ziyaret ediliyor. Doğal güzelliğini koruyan Cennet Koyu’nun suyu turkuaz ve yüzmesi oldukça keyifli. Zaman zaman teknelerin uğradığı koyda yaz aylarında gündüz seyyar satıcılar simit, su ve midye gibi atıştırmalıklar satıyor.

bodrum cennet koy

BODRUM CENNET KOYU NEREDE - NASIL GİDİLİR?

Cennet Koyu, Bodrum Göltürkbükü’ne 3 km mesafede bulunuyor ve yolu da oldukça düzgün. Cennet Koyu’nun Bodrum merkeze uzaklığı 20 km ve Muğla merkeze ise 134 km uzaklıkta bulunuyor. Toplu taşıma ile ulaşım yok. Dileyenler Göltürkbükü’ne kadar toplu taşıma aracı ile gelerek taksiyle koya geçebilir.

BODRUM CENNET KOYU KAMP

Cennet Koyu'nda profesyonel bir kamp alanı yok. Ancak koyda çadır kurmak ve kamp yapmak serbest. Kendinize beğendiğiniz sakin bir yeri seçerek çadırınızı kurabilir ve koyun tadını çıkarabilirsiniz.

BODRUM CENNET KOYU BİLGİLER

  • Bodrum Cennet Koyu kamp ücretli mi ?
    Burada kamp yapmak ücretsiz.
  • Cennet Koyu'nda tuvalet duş imkanı var mı?
    Bölgede tesis olmadığı için duş ve tuvalet imkanı da bulunmuyor.
  • Bodrum Cennet Koyu'nda telefon çekiyor mu?
    Koyda tüm operatörler çekiyor.
  • Koyda market, büfe var mı?
    Yaz aylarında seyyar olarak su, simit gibi şeyler satılıyor. Ancak bir market yok. Gelirken tedarikli olmanızda fayda var.
  • Ateş yakılıyor mu?
    Koyda ateş yakmak yasak.
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