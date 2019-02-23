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Bodrum'da 15 dakikada sokaklar göle döndü

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GÜNDEM  | 23.02.2019 20:07 | Son Güncelleme

Bodrum'da bir anda bastıran yağmur sokakları göle çevirdi. 15 dakika yağan sağanak ve dolunun ardından ilçede hayat felç oldu.

Bodrum'da 15 dakikada sokaklar göle döndü

Turizmin göz bebeği Bodrum’da öğleden sonra bir anda bastıran sağanak, Bitez Mahallesi'ndeki cadde ve sokakları göle çevirdi.

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15 dakika süren yağışın ardından araçlar güçlükle caddelerden geçebildi.

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Bodrum’un birçok bölgesinde de etkili olan yağmur, en çok Bitez Mahallesi'ni etkisini gösterdi. Yağmurun ardından bir anda bastıran dolu yağışı da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağmurun aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde yağarak Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.

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GÜNEŞ YERİNİ YAĞMURA BIRAKTI

İlçede yaklaşık bir haftadır hakim olan güneşli hava yerini yağışa bıraktı. Yağış zaman zaman şiddetini arttırarak sağanak şeklinde yağdı. Bodrum’un bazı bölgelerinde ise cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

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Bitez Adliye Caddesi'nde ise sokaklar göle döndü. Konacık Atatürk Bulvarı’nda da yolda su birikintileri oluştu. Bodrum’a sabah saatlerinden bu yana metrekareye 20 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi. (İHA)

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