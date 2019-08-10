Bodrum’da 8 dakikalığına ışıklar kapandı

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce Gümüşlük Myndos Belediye çay bahçesinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaşla birlikte Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Çevre kirliliği, çevrenin korunması ile doğal kaynakların etkin kullanımı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen, "Sen Hiç Yıldız Saydın mı? Işık Kirliliğine Veda" etkinliğinde Tuğçe Kurtiş ile Paraguaylı müzisyen Santi sahne aldı.

Gümüşlük’te saat 23.00’da başlayan etkinlik saat 24.00’da "Yıldızların Altında" şarkısı eşliğinde Gümüşlük sahilinde bulunan işletmelerin ışıklarını kapatmasıyla devam etti. Hemen hemen tüm işletmelerin destek verdiği ve yaklaşık 8 dakika ışıkların söndüğü etkinlikte kalabalık, "Yıldızların Altında" şarkısına hep bir ağızdan eşlik etti.

Bodrum’da her türlü kirliliğe karşı mücadele edeceklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, 8’inci ayın 8’inci gününde 8 dakikalık bir ışık kapatma eylemiyle Bodrum’un Karya, Myndos, Halikarnas olarak anıldığı zamanlara bir atıfta bulunmak istediklerini söyleyerek “Şu an, doğaya çok fazla müdahale edilmemesi gerektiğini hatırlatan bir gece yaşıyoruz. Bodrum her zaman çok cazip ve çok talep alan bir kent olmuştur. Ancak ne yazık ki bu bizim çevremizi, doğamızı, denizimizi, her şeyimizi tehdit eden bir hale gelmeye başladı” dedi.