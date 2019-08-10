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Bodrum’da 8 dakikalığına ışıklar kapandı

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.08.2019 16:47 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi, Türkiye’nin en cazip turizm kenti olan Bodrum’da yapılaşmanın da etkisiyle her geçen yıl giderek artan ve doğanın ışık kaynaklarını gölgeleyen ışık kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Gümüşlük’te bir etkinlik düzenledi. 8 dakikalığına ışıkların kapatıldığı etkinlikte, yerleşim alanlarının büyümesi ve nüfusun artması nedeniyle gökyüzüne yayılan ışık miktarının arttığına dikkat çekilerek, “Bodrum daha fazla kirlenmemeli” mesajı verildi.

Bodrum’da 8 dakikalığına ışıklar kapandı

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce Gümüşlük Myndos Belediye çay bahçesinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaşla birlikte Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Çevre kirliliği, çevrenin korunması ile doğal kaynakların etkin kullanımı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen, "Sen Hiç Yıldız Saydın mı? Işık Kirliliğine Veda" etkinliğinde Tuğçe Kurtiş ile Paraguaylı müzisyen Santi sahne aldı.

Gümüşlük’te saat 23.00’da başlayan etkinlik saat 24.00’da "Yıldızların Altında" şarkısı eşliğinde Gümüşlük sahilinde bulunan işletmelerin ışıklarını kapatmasıyla devam etti. Hemen hemen tüm işletmelerin destek verdiği ve yaklaşık 8 dakika ışıkların söndüğü etkinlikte kalabalık, "Yıldızların Altında" şarkısına hep bir ağızdan eşlik etti.

Bodrum’da her türlü kirliliğe karşı mücadele edeceklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, 8’inci ayın 8’inci gününde 8 dakikalık bir ışık kapatma eylemiyle Bodrum’un Karya, Myndos, Halikarnas olarak anıldığı zamanlara bir atıfta bulunmak istediklerini söyleyerek “Şu an, doğaya çok fazla müdahale edilmemesi gerektiğini hatırlatan bir gece yaşıyoruz. Bodrum her zaman çok cazip ve çok talep alan bir kent olmuştur. Ancak ne yazık ki bu bizim çevremizi, doğamızı, denizimizi, her şeyimizi tehdit eden bir hale gelmeye başladı” dedi.

Bodrum’u korumak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Aras, “Bodrum’un çok fazla projeye ihtiyacı yok. Sadece bir bebek gibi korunmaya ihtiyacı var. Şu an Bodrum’un yerel yöneticileri olarak biz bunu tek başımıza başaramayız. Bodrum’da yaşayan herkesin desteğine ihtiyacımız var. Artık daha fazla yapılaşma olmasını istemiyoruz. Yeni imar alanlarına ihtiyacımız yok. Bodrum, daha fazla nüfusu kaldıramayacak bir noktaya geliyor. Bize düşen ise görüntü, gürültü ve ışık kirliliğine son verecek önlemleri almak, projeleri hayata geçirmek. Biz altyapı eksiklerimizi tamamladıktan sonra kentimizin mimarisini hem modern hem de doğaya saygılı bir üst yapı uygulaması ile korumaya kararlıyız. Bodrum’u Bodrum gibi koruyup yaşatacağız.” diye konuştu.

Başkan Aras konuşmasının ardından etkinlikte sahne alan sanatçılara ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere birer hediye vererek teşekkür etti. Etkinlik, "Bodrum Bodrum" şarkısının seslendirilmesiyle sona erdi.

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bodrum Bodrum Belediyesi ışık

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