Bodrum’da denizin rengi değişti

Gece başlayan ve güneydoğu yönünden esen fırtına Bodrum'da etkili olmaya başladı. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kıyı kesimlerini vuran fırtına nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dalgalar oluştu. Denizin mavisi yerini kahverengiye bırakması ise dikkatlerden kaçmadı.
Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli fırtına nedeniyle bazı işletmeler kum torbaları ile dükkanlarına barikat kurdu. Sahildeki restoran ve kafelerin masa ve sandalyeleri denize sürüklendi.
Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti. Meteoroloji yetkilileri şiddetli fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.
(İHA)
Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı
'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!
Bu yöntem el kırışıklıklarına bile son veriyor!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
Ve detaylar belli oldu! Başlıyor...
5 kişiden birinde görülüyor! Meğer çözüm için 4 dakika yetiyormuş
O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum