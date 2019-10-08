Bodrum'da hayat felç oldu! Ekipler teyakkuza geçti

Bodrum’da gece saatlerinde beri etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Bodrum çöplüğündeki yağmur suları çöplük yolundaki gecekonduları vurdu. Gecekondulardan birinin bir cephesi yıkıldı. Sel suları odanın içine girerken, Melisa Şen isimli 7 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı.

"ÇOCUĞU KUCAĞIMA ALIP ÇIKTIK"



Yaşadıkları korku dolu anları basın mensuplarına anlatan Melisa’nın annesi Sözen Şen şunları söyledi:

“Ben yemek hazırladığım için farkına varmadım. Çocuk karnım acıktı dedi, ona yemek hazırlıyordum. Bir anda suyun geldiğini duyunca çocuğu kucağıma aldım dışarı çıktık” dedi.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ



İlçede sabaha karşı yağan yağış, bir süre ara verdikten sonra öğleye doğru yeniden başladı. Şiddetli şekilde yağan yağmurda yine cadde ve sokaklar göle döndü. Yapılan uyarılara rağmen, dere yataklarına bırakılan araçlar sel sularında sürüklendi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı ile Lise Kavşağı arasında mazgalların çöplerle tıkanması sonucu su birikintileri oluştu. 2 aracın su birikintisinde arıza yapması sonucu trafik durdu. Polis, zabıta ve itfaiye ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sonrası trafik normale döndürüldü.