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Bodrum'da hayat felç oldu! Ekipler teyakkuza geçti

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 08.10.2019 15:11 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden beri etkili olan sağanak yağışta 5 yıldızlı bir oteli su basarken araçlar sel sularında sürüklendi. Yağmur sularının vurduğu bir evdeki çocuk ise son anda kurtarıldı. Ekiplerin teyakkuza geçtiği ilçede hayat felç oldu.

Bodrum’da gece saatlerinde beri etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Bodrum çöplüğündeki yağmur suları çöplük yolundaki gecekonduları vurdu. Gecekondulardan birinin bir cephesi yıkıldı. Sel suları odanın içine girerken, Melisa Şen isimli 7 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı.

"ÇOCUĞU KUCAĞIMA ALIP ÇIKTIK"

Yaşadıkları korku dolu anları basın mensuplarına anlatan Melisa’nın annesi Sözen Şen şunları söyledi:

“Ben yemek hazırladığım için farkına varmadım. Çocuk karnım acıktı dedi, ona yemek hazırlıyordum. Bir anda suyun geldiğini duyunca çocuğu kucağıma aldım dışarı çıktık” dedi.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

İlçede sabaha karşı yağan yağış, bir süre ara verdikten sonra öğleye doğru yeniden başladı. Şiddetli şekilde yağan yağmurda yine cadde ve sokaklar göle döndü. Yapılan uyarılara rağmen, dere yataklarına bırakılan araçlar sel sularında sürüklendi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı ile Lise Kavşağı arasında mazgalların çöplerle tıkanması sonucu su birikintileri oluştu. 2 aracın su birikintisinde arıza yapması sonucu trafik durdu. Polis, zabıta ve itfaiye ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sonrası trafik normale döndürüldü.

Bodrum merkezdeki cadde ve sokakların dereye dönmesi sonucu araçlar güçlükle ilerleyebildi. Belediye Meydanı’na gelen sel suları da trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.

OTELİ SU BASTI

Torba Kaynar mevkisindeki 5 yıldızlı bir oteli ise dere vurdu. Otelin büyük bir kısmı sular altında kaldı. Otel personeli suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Oteldeki yerli ve yabancı turistler ise başka otellere tahliye edildiği öğrenildi. 5 yıldızlı otel ise sular altında kaldı.

TURİSTLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Sağanak yağışa sokakta yakalanan İngiliz turistler ise korku dolu anlar yaşadı. Suların yükseldiğini ve aracın sürüklendiğini gören İngiliz Lina Martin ile Lesie Atkinson suların bir anda yükseldiğini söyleyerek, “Biz otelden dışarı çıkmıştık. Bir anda yağmur bastırdı sular yükseldi ve araç sürüklenmeye başladı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Muğla sağanak yağış

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
her yeri betona gomerseniz olacağı bu iste...
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