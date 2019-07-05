Bodrum'da lüks düğünle evlenmişlerdi! Geçersiz sayıldı

Hindistanlı oyuncu ve milletvekili Nusrat Jahan ve iş adamı Nikhil Jain, 19 Haziran’da Bodrum’da dünya evine girdi. Çiftin düğünü, 1 milyon dolara mal oldu. Ancak evlilik, ilahiyat fakültesi tarafından çıkarılan bir fetvayla karşı çıkıldı. Fetvanın sebebi olaraksa oyuncu Jahan’ın Müslüman olması ancak eşi Jain’in farklı bir dine mensup olması gösterildi.

‘FARKLI DİNDEN BİRİ’

Müftü Asad Kasmi yaptığı açıklamada, Jahan’ın farklı dinden biriyle evlenerek İslam’a karşı çıktığı ve saygısızlık ettiği belirtildi. Kasmi, evliliğin İslami açıdan geçersiz olduğunu belirterek, “Jahan, düğününde boynuna Mangala sutra takmış ve ‘Sindoor’ (kırmızı-turuncu kozmetik toz) sürmüş. Bunların hiçbiri İslami geleneklere uygun değil. Jainizm (Jain Dharma) dinine mensup biriyle evlenerek Müslümanlığa hakaret etmiş ve karşı gelmiştir” dedi.

