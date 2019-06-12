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Bodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 12.06.2019 07:57 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamuflaj desenini andıran kanatlara sahip olan 'Daphnis Nerii' diğer adıyla mekik kelebeği görüldü.

Bodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü

Omurça Mahallesi'nde oturan Faysal Şefkatlioğlu dün sabah evinin bahçesinde, daha önce görmediği bir kelebekle karşılaştı.

Kelebeğin fotoğraflarını çeken Şefkatlioğlu, sosyal medyadan paylaştı. Yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle askeri kamuflajı andıran deseni, iri boyu ve uzun ince kanatları ile dikkat çeken kelebek, yaklaşık 1 saat evin bahçesinde kısa mesafeli uçuşlar gerçekleştirdikten sonra gözden kayboldu.

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri kelebeğin 'Daphnis Nerii' (mekik) türü olduğunu belirterek, yılın bu zamanlarında Bodrum ve çevresinde görüldüğünü kaydetti.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Daphnis Nerii

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
allahın kudreti
Aynı dizayndan savaş uçağı üretilse süper olur.
Rabbim ne güzel yaratmış MaşAllah..
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