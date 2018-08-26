MAGAZİN

Bodrum'da Sıla izdihamı! Nefes kesti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.08.2018 04:04 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu Bodrum'da sezonun ikinci konserini verdi. 4 bin kişinin izlediği konserde izdiham yaşandı.

Bodrum'da Sıla izdihamı! Nefes kesti!

Türk Pop Müziğinin başarılı ismi Sıla, Bodrum Antik Tiyatro'da hayranları ile buluştu. Tüm biletlerin satıldığı konserde bilet bulamayanlar dışarıda kaldı. 4 bin kişinin izlediği konserde merdiven boşlukları bile doldu. Sıla'nın sahneye çıkmasıyla hayranları sanatçıyı uzun süre alkışladı.

Konserde ilk olarak "Açık Deniz", ardından "Boşver" ve "Yabancı" adlı şarkılarını sevilen sanatçı, sahnede eski ve yeni şarkılarına yer verdi. Hayranları Sıla'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

İHA

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sıla Sıla Gençoğlu Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu

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