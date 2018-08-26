Bodrum'da Sıla izdihamı! Nefes kesti!

Türk Pop Müziğinin başarılı ismi Sıla, Bodrum Antik Tiyatro'da hayranları ile buluştu. Tüm biletlerin satıldığı konserde bilet bulamayanlar dışarıda kaldı. 4 bin kişinin izlediği konserde merdiven boşlukları bile doldu. Sıla'nın sahneye çıkmasıyla hayranları sanatçıyı uzun süre alkışladı.

Konserde ilk olarak "Açık Deniz", ardından "Boşver" ve "Yabancı" adlı şarkılarını sevilen sanatçı, sahnede eski ve yeni şarkılarına yer verdi. Hayranları Sıla'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

İHA

