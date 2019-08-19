Mynet Trend

Bodrum plajları yabancı turistlere kaldı

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 19.08.2019 20:07 | Son Güncelleme

Muğla Bodrum'da Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun dönmesinin ardından plajlar, yabancı turistlere kaldı.

Bodrum plajları yabancı turistlere kaldı

Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte 38 derece hissedildiği Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilini geçiren tatilcilerin büyük bölümünün memleketlerine dönmesinin ardından plajlar başta Rus ve İngilizler başta olmak üzere yabancı turistlere kaldı. Turistler, aşırı sıcaktan bunalınca sahillere akın etti, ilginç görüntüler oluşturdu. Gündoğdu, Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajlarına akın eden turistler, sıcak havanın tadını çıkarttı. 3 yaşındaki köpeğiyle denizde yüzen tatilcilerden Cansu Akdeniz, "Bodrum'un tadını çıkartıyorum. Köpeğimi çok seviyorum ve yanımdan hiç ayırmıyorum. Denize birlikte giriyoruz. Suyu çok fazla sevmiyor" dedi.

Öte yandan Bodrum Limanı'ndan ve Halikarnas İskelesi'nden kalkan günübirlik tur teknelerine binen turistler, mavi yolculuğa çıkarak Gökova'nın eşsiz koylarını gezdi. (DHA)

Micheal Jackson'a benzemek istedi! Son halini görenler gözlerine inanamıyorMicheal Jackson'a benzemek istedi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
İstiklal Caddesi'nde dehşet! Yayaların arasına daldıİstiklal Caddesi'nde dehşet! Yayaların arasına daldı
'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulunmuştu! Komşuları şokta'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulunmuştu! Komşuları şokta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kızdıran yorum! 'Kaliteden uzak espriler...'

Kızdıran yorum! 'Kaliteden uzak espriler...'

Şaşırtan olay! Böyle doğdu

Şaşırtan olay! Böyle doğdu

Ağustos ayında en ucuz benzinli sıfır otomobiller hangileri?

Ağustos ayında en ucuz benzinli sıfır otomobiller hangileri?

Kocasından ayrılır ayrılmaz bir kadınla öpüşürken yakalanmıştı!

Kocasından ayrılır ayrılmaz bir kadınla öpüşürken yakalanmıştı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

'Kim o?' sorusuna 'Hırsız' diye yanıt verdi...

'Kim o?' sorusuna 'Hırsız' diye yanıt verdi...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Akılalmaz olay! 'Ucuz altın kampanyası' başlattı ancak...10 saniyede iki bavul altın

Akılalmaz olay! 'Ucuz altın kampanyası' başlattı ancak...10 saniyede iki bavul altın

Beraber yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Korkunç olay

Beraber yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bizans dönemine ait mozaiği çiftçiler buldu

Çiftçi gördüğü anda jandarmayı aradı! Koruma altına alındı

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Yayaların arasına daldı

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Yayaların arasına daldı

‘Beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulunan turistin komşuları şokta

'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulunmuştu! Komşuları şokta

Önce film izledi, sonra tezgahtaki bağış kutusunu çaldı

Önce film izledi sonra yaptığı şoke etti! Pes dedirten rahatlık

Hurdaya dönen araçtan sapasağlam çıktılar

Mucize! Bu araçtan sapasağlam çıktılar

Pompalı tüfek dehşeti! Kına gecesi kana bulandı

Pompalı tüfek dehşeti! Kına gecesi kana bulandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.