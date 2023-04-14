Boğa Boğa filminin fragmanına Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in sevişme sahnesi damga vurdu

Aile dizisindeki oyunculuğu çok beğenilen Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Netflix ekranlarında yayınlanacak olan Boğa Boğa filminde Kıvanç Tatlıtuğ ve en son Son Yaz’da rol alan Funda Eryiğit başrolü paylaşıyor.

Senaristliğini ünlü yazar Hakan Günday'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak'ın oturduğu gerilim filmi Boğa Boğa’nın yayınlanan fragmanı izleyicilerde merak uyandırdı. Fragmana Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in sevişme sahnesi damga vurdu.

Filmde İstanbullu iş adamı Yalın’a Kıvanç Tatlıtuğ, onun eşi Beyza’ya ise Funda Eryiğit hayat veriyor.

İstanbullu iş adamı Yalın, finansal bir skandalın ardından eşi Beyza’yla birlikte Assos’a yerleşiyor. Huzur ararken hayatı kâbusa dönen Yalın, düşmanlarının her yerde olduğunu anlıyor.

21 Nisan'da ekrana gelecek olan Boğa Boğa'nın fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları “Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ kimyasını izlemek için sabırsızlanıyorum ya çabuk geçsin şu günler”, “Kıvanç Tatlıtuğ Tarık Akan’a benzemiş”, “Thomas Shelby çakma versiyon” yorumlarında bulundu.



