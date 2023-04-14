MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Boğa Boğa filminin fragmanına Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in sevişme sahnesi damga vurdu

Boğa Boğa filminin fragmanına Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in sevişme sahnesi damga vurdu

14.04.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğa Boğa filmi yayın tarihi için geri sayım başladı. Oyuncuları arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Funda Eryiğit, Gürgen Öz gibi isimlerin yer aldığı film Netflix ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Merakla beklenen Boğa Boğa’nın yayınlanan fragmanında Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in ateşli sahnesi dikkat çekti.

Boğa Boğa filminin fragmanına Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in sevişme sahnesi damga vurdu

Aile dizisindeki oyunculuğu çok beğenilen Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Netflix ekranlarında yayınlanacak olan Boğa Boğa filminde Kıvanç Tatlıtuğ ve en son Son Yaz’da rol alan Funda Eryiğit başrolü paylaşıyor.

boğaa

Senaristliğini ünlü yazar Hakan Günday'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak'ın oturduğu gerilim filmi Boğa Boğa’nın yayınlanan fragmanı izleyicilerde merak uyandırdı. Fragmana Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in sevişme sahnesi damga vurdu.

boğa-boğa-filmi

Filmde İstanbullu iş adamı Yalın’a Kıvanç Tatlıtuğ, onun eşi Beyza’ya ise Funda Eryiğit hayat veriyor.

boğa-boğa-1

İstanbullu iş adamı Yalın, finansal bir skandalın ardından eşi Beyza’yla birlikte Assos’a yerleşiyor. Huzur ararken hayatı kâbusa dönen Yalın, düşmanlarının her yerde olduğunu anlıyor.

boğa-boğa

21 Nisan'da ekrana gelecek olan Boğa Boğa'nın fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları “Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ kimyasını izlemek için sabırsızlanıyorum ya çabuk geçsin şu günler”, “Kıvanç Tatlıtuğ Tarık Akan’a benzemiş”, “Thomas Shelby çakma versiyon” yorumlarında bulundu.

kıvanç-tatlıtuğ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinlik giyip paylaştı! 'Evlendiler mi?' Gelinlik giyip paylaştı! 'Evlendiler mi?'
Transparan tulum giyip dekoltesiyle büyülediTransparan tulum giyip dekoltesiyle büyüledi
Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan ettiGöğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti
Anahtar Kelimeler:
Funda Eryiğit Kıvanç Tatlıtuğ Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor

Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından...

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından...

Hamile eşini öldürmüştü! DNA testi gerçeği ortaya çıkardı: Bebeğin babası...

Hamile eşini öldürmüştü! DNA testi gerçeği ortaya çıkardı: Bebeğin babası...

Dünya bu olayı konuşuyor! Kimliği belli oldu, böyle yakalandı

Dünya bu olayı konuşuyor! Kimliği belli oldu, böyle yakalandı

İsviçre ve Finlandiya'da da uygulanıyor! Milyonlara sosyal koruma: Vatandaşlık maaşı geliyor

İsviçre ve Finlandiya'da da uygulanıyor! Milyonlara sosyal koruma: Vatandaşlık maaşı geliyor

İlginizi Çekebilir

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.