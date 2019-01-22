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Boğaların arasına giren adam neye uğradığını şaşırdı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 22.01.2019 21:20 | Son Güncelleme

Boğaların arasına giren adam, boynuz darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı.

Karşı karşıya gelen boğalar dövüşmeye hazırlandığı sırada, bir adam araya girerek, hayatının hatasını yaptı.

Boğanın boynuz darbesiyle havaya fırlayan adam ucuz kurtulurken, o anlar ise kameralara böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Boğa adam

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