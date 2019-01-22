Boğaların arasına giren adam neye uğradığını şaşırdı

Kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelen bo\u011falar d\u00f6v\u00fc\u015fmeye haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada, bir adam araya girerek, hayat\u0131n\u0131n hatas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\nBo\u011fan\u0131n boynuz darbesiyle havaya f\u0131rlayan adam ucuz kurtulurken, o anlar ise kameralara b\u00f6yle yans\u0131d\u0131. Elektrik direkleri bile g\u00f6r\u00fcnmez oldu! Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 7 metreyi bulduB\u00f6yle vicdans\u0131zl\u0131k g\u00f6r\u00fclmedi!Cevab\u0131yla herkesi duyguland\u0131rd\u0131
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