Boğaz ağrısı sandı ileri düzey kanser çıktı! Sebep olan hastalık şaşırttı

İskoçya’da yaşayan 62 yaşındaki Jeff Bradford’un basit bir boğaz ağrısı sandığı şikâyet, hayatını altüst etti. Spor salonundaki tadilat sırasında oluşan tozdan kaynaklandığını düşündüğü ağrının, aslında ileri evre kanser olduğu ortaya çıktı.

İLK TEŞHİS YANILTTI

İlk başta bademcik iltihabı teşhisi konularak antibiyotik verilen Bradford, ağrının geçmemesi üzerine yeniden doktora başvurdu. Yapılan detaylı incelemelerde boğazında kitle tespit edildi ve biyopsi sonrası 3. evre boğaz kanseri olduğu belirlendi.

Doktorlar, kanserin nedeninin insan papilloma virüsü (HPV) olduğunu ve bunun yıllar önce oral seks yoluyla bulaşmış olabileceğini söyledi. Bradford’un vücudunda virüsün yaklaşık 30 yıl boyunca belirti vermeden kaldığı ifade edildi.

NEDENİ ŞAŞIRTTI: HPV

Zorlu ameliyatın ardından kemoterapi ve 35 seans radyoterapi gören Bradford, tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Yaşadıklarını anlatan iki çocuk babası, uzun süren boğaz ağrılarının ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, “İki haftadan uzun süren belirtilerde mutlaka doktora gidin” uyarısında bulundu.

Uzmanlar ise son yıllarda baş ve boyun kanserlerinde HPV kaynaklı vakaların arttığına dikkat çekiyor.