Boğazlar düğüm düğüm! MasterChef'te deprem özel gecesi! "Hakkınız ödenmez"

MasterChef'te duygusal anlar yaşandı. Yarışmacılar ve şeflerin gözyaşlarıyla andıkları 17 Ağustos anma programında depremde hayatını kaybedenler ve yakınları unutulmadı.

MasterChef All Star'ın bu akşam yayınlanan bölümünde 17 Ağustos 1999 depremi ve 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem anıldı.

Depremzedelerin ve yardıma koşanların konuk edildiği gecede, deprem bölgesinden gelen yemekler yapıldı.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında Fransa'dan tır kullanarak deprem bölgesine gelen Gülfem Zengin, Onur Hoşafçı, Türev Uludağ, Şeyma Alakuş ve Kübra Akdağ yaşadıklarını anlattı. Gözyaşları sel oldu.

"BİLİYORDUM ÇOCUKLARIM VARDI"

6 Şubat depremine Gaziantep'te yakalanan hemşire Şeyma Alakuş, o anları anlatırken hem duygulandı, hem duygulandırdı.

Deprem anında kaçmak yerine çocuk hastalarının yanına koşan hemşire o anları 'Kaçmak hiç aklıma gelmedi. Biliyordum çocuklarım vardı, çocuk hastalarım vardı. Onları bırakıp hiçbir yere gidemezdim. Aklıma da gelmedi zaten' diyerek anlattı.

Şeyma Alakuş, deprem esnasında kaçmak yerine hastalarına koşması ve önce çocuk hastaları dışarıya çıkarmaya çalıştığı görüntülerle gündeme gelmişti.

18 BİN 373 KİŞİ ÖLDÜ, 48 BİN 901 KİŞİ YARALANDI

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce'de yıkıma sebep olmuştu.

2010 yılında yayımlanan Meclis araştırma raporuna göre bu depremde, 18 bin 373 kişi öldü, 48 bin 901 kişi yaralandı.

50 BİN 783 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli saat 04:17'de gerçekleşen 7.8 büyüklüğündeki deprem sonucunda 50 bin 783 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yaşanan depremler sonrasında Türkiye'nin 81 ilinde yardım seferberliği başlamış, vatandaşlar gerek nakdi gerekse ayni yardımlarıyla depremzedelerin yanında olmuştu.



