Boks nedir? Yeni başlayanlar için temel boks bilgileri

Gard pozisyonu boksörlerin olmazsa olmazlarındandır. Maç bitene kadar boksör, gardını disiplinli şekilde sürdürmelidir. Bir boksör gardını çok iyi almalıdır. 2 türlü gard şekli vardır. İlki düz gard olarak ikincisi ise ters gard olarak isimlendirilir. Bir boksörün gardı muntazam olmalıdır. Eğer gardı düşerse karşı taraf kişinin bittiğini, yorulduğunu anlamış olur. Bu nedenle gard, kişi yorulsa da hiç düşmemelidir. Gardın düşmemesi aynı zamanda enerjik olan boksör anlamına gelir.

Sağ yumruk sağ çeneye yapışık bir vaziyette, poz verir gibi durur. Sol direkt, yüzden 1.5 karış ileride, dürbün gibi rakibi görebilecek şekildedir.

Sağ dirseğin vücuda iyi temas etmesi gerekir. Dirsek açık kalırsa karaciğere aparkat ile yumruk alınır ve nakavt olma ihtimali çok yükselir.

Boksta gard alınırken denge çok iyi olmalıdır. Boksör ata biner gibi rahat bir şekilde ayaklarının üzerinde durursa, vuruşlardan etkilenmez. Ayaklarını birleştirirse dengesiz olur ve düşer. Doğru duruş bir omuz boyu ayakların açık olması ve dengenin çok iyi olmasıdır.

BOKSTA DİREKT VURUŞ NASIL YAPILIR?

Sol direkt net bir şekilde vurulduğunda, karşı tarafın kroşesinde yumruk omuza kalır. Eğer omuz çeneye dayalı olmazsa, çeneye aldığımız yumrukla nakavt olma ihtimalimiz çok yüksek olur. Sağ direk vurulduğu zaman çene aynı şekilde korunmuş olur.

Ancak bu durum disiplin anlamında geçerlidir. Maç boyunca ya da çalışma esnasında sürekli bu duruşu sergilemeye, uzun süre hareketsiz kalarak çeneyi korumaya gerek yoktur. Kroşe vururken de yumruk atarken de omuz hep çeneyi korur. Yumruklarla alıştırma yapılarak bunun seri hale getirilmesi ve alışkanlık kazanılması önemlidir.

BOKSTA APARKAT NASIL VURULUR?

Aparkat karaciğere yani sağ dirseğin altına vurulan çok etkili bir yumruktur. Çene altına da vurulabilir, çok etkili olur.

BOKSTA SWING NASIL VURULUR?

Kısa boylu boksörler, uzun boylu boksörlere karşı kendilerini riske etmemek için açıktan vurulan bir yumruk olan swing vurur. Swing, kroşenin daha açıktan vurulanıdır.

Mike Tyson'ın her zaman kullandığı swing yumruğu vardır. Kendinden uzun boylu boksörlerle dövüştüğü için, swing çok kullandığı bir yumruktur.

BOKSTA FENT VE ESKİV HAREKETLERİ NELERDİR?

Fent ve eskiv hareketleri, boksta savunmaya yönelik yapılan hareketlerdir. Fent ve eskiv yapan boksör, karşıdaki boksörden kolay kolay yumruk almaz ve kendini çok rahat bir şekilde savunabilir.

Bu hareketler yapılırken dikkat edilecek nokta, belin çok kıvrak olmasıdır. Sağa sola yatarken ayakların yere sağlam basması gerekir.

BOKSTA RAKİP NASIL BOŞA ALINIR?

Rakibi boşa alma vücudun estetiğiyle ve esnekliğiyle alakalıdır.

Rakibin attığı direktleri boşa aldığımızda vuruş yapabilirsek, iki otomobilin çarpışması gibi rakip daha etkili bir şekilde nakavt olur.

BOKSTA SAVUNMA HAREKETLERİ NASIL YAPILIR?

Boksta savunma hareketleri, rakibin diyaframa vurduğu yumrukları, dirseklerle boşa almaktır.

Aynı şekilde surata vurulan yumruklarda çok sakin bir şekilde ellerle blok yapmak gerekir. Eğer heyecanlanarak yumruğu aşağı indirirsek, rakip aldatıp yüze vurabilir.



