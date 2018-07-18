Bol bol yemek lazım: Benzedikleri organa iyi geliyorlar!

Mutfakta kullanılan bazı besinlerin farklı açılardan bakıldığında birçoğunun organlarımıza benzediğini belirten Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerin benzerlikleri dışında, benzediği organa da yararları olduğunu söyledi.
Avokadonun rahime benzediğini, zencefilin mideye benzeyip ayrıca da mideye çok büyük faydaları olduğunu belirten Sular, "Avokado rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlar ve hormonların dengesini düzenler.
Ayrıca size bilmediğiniz bir benzerlik. Avokadonun yenmesi için dalında tam 9 ay kalması gerekmektedir aynı bebeğin anne karnında 9 ay beklemesi gibi.
Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerden bir tanesinin ceviz olduğunu belirterek, "Ceviz içinin dış sert kabuğuyla korunduğu gibi cevize benzer beynimizin de kafatasıyla korunduğunu hiç düşündünüz mü? Ceviz beyin fonksiyonları için çok faydalı olan, hafızayı güçlendiren, klinik depresyona karşı omega-3 yağlarını içermektedir. Gün içinde tüketeceğimiz 4 yarım cevizle beyin sağlığınızı koruyun" dedi.
Zencefil ise mide bulantısı, kusma, hazımsızlık ve gaz problemine karşı rahatlatıcı etkisiyle bilinmektedir. Aynı zamanda gastrit tedavisinde önerilen bitkilerin başında zencefil gelmektedir" diye konuştu.
Mantarı ortadan ikiye kesip yan çevirdiğinizde kulağa benzediğini göreceksiniz. D vitamini açısından zengin olan mantar, duyu kaybının önüne geçer.
Domatesin içerdiği vitaminler bakımından kalbe oldukça faydası olduğuna dikkat çeken Sular, "Domates içeriğinde yer alan likopen adlı antioksidan, lif, potasyum ve C vitaminiyle ciddi anlamda kalp sağlığına karşı yararlıdır.
Patlıcan ve armut da anne rahmine benzer. Hormonal dengeyi düzenler ve rahim kanserini önlemeye yardımcı olur.
Hindistan cevizi karbonhidratlar açısından zengindir ve fazla miktarda doymamış yağlar içerir. Tam bir lif deposu olan Hindistan, sodyum ve potasyum açısından oldukça zengindir. Kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, selenyum, çinko içerir.
Bademin içeriğinde bulunan yağlar kilo vermeyi kolaylaştırır. Kişiyi tok tutar, bu nedenle ara öğünlerde 10-15 adet badem tüketilebilir. Çiğ, tuzsuz ve kavrulmamış olanı tercih etmeniz daha yararlı olacaktır.
Kivi göz bebeğine benzer. E ve C vitamini açısından zengindir. Yaşlılığa bağlı görme bozukluklarını önler.
Nar, kan hücrelerine benzer ve kalp sağlığı için önemli bir antioksidandır.
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