YEMEK

Bol bol yemek lazım: Benzedikleri organa iyi geliyorlar!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.07.2018 14:55 | Son Güncelleme

Diyetisyen Şeyda Sular, bazı besinlerin benzediği organa yararları olduğunu söyledi. Örneğin mideye benzeyen zencefil, mideyle ilgili rahatsızlıklara iyi geliyor.

Bol bol yemek lazım: Benzedikleri organa iyi geliyorlar!

Mutfakta kullanılan bazı besinlerin farklı açılardan bakıldığında birçoğunun organlarımıza benzediğini belirten Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerin benzerlikleri dışında, benzediği organa da yararları olduğunu söyledi.

Avokado

iStock-618539914

Avokadonun rahime benzediğini, zencefilin mideye benzeyip ayrıca da mideye çok büyük faydaları olduğunu belirten Sular, "Avokado rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlar ve hormonların dengesini düzenler.

Ayrıca size bilmediğiniz bir benzerlik. Avokadonun yenmesi için dalında tam 9 ay kalması gerekmektedir aynı bebeğin anne karnında 9 ay beklemesi gibi.

Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerden bir tanesinin ceviz olduğunu belirterek, "Ceviz içinin dış sert kabuğuyla korunduğu gibi cevize benzer beynimizin de kafatasıyla korunduğunu hiç düşündünüz mü? Ceviz beyin fonksiyonları için çok faydalı olan, hafızayı güçlendiren, klinik depresyona karşı omega-3 yağlarını içermektedir. Gün içinde tüketeceğimiz 4 yarım cevizle beyin sağlığınızı koruyun" dedi.

2_29978

Zencefil ise mide bulantısı, kusma, hazımsızlık ve gaz problemine karşı rahatlatıcı etkisiyle bilinmektedir. Aynı zamanda gastrit tedavisinde önerilen bitkilerin başında zencefil gelmektedir" diye konuştu.
frrtrt

Mantarı ortadan ikiye kesip yan çevirdiğinizde kulağa benzediğini göreceksiniz. D vitamini açısından zengin olan mantar, duyu kaybının önüne geçer.

5639aa33f018fb2c50e73024

Domates kalbe iyi geliyor

images
Domatesin içerdiği vitaminler bakımından kalbe oldukça faydası olduğuna dikkat çeken Sular, "Domates içeriğinde yer alan likopen adlı antioksidan, lif, potasyum ve C vitaminiyle ciddi anlamda kalp sağlığına karşı yararlıdır.

Patlıcan ve armut da anne rahmine benzer. Hormonal dengeyi düzenler ve rahim kanserini önlemeye yardımcı olur.

Diğer meyvelerin faydaları ise;

Hindistan cevizi karbonhidratlar açısından zengindir ve fazla miktarda doymamış yağlar içerir. Tam bir lif deposu olan Hindistan, sodyum ve potasyum açısından oldukça zengindir. Kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, manganez, fosfor, selenyum, çinko içerir.

Bademin içeriğinde bulunan yağlar kilo vermeyi kolaylaştırır. Kişiyi tok tutar, bu nedenle ara öğünlerde 10-15 adet badem tüketilebilir. Çiğ, tuzsuz ve kavrulmamış olanı tercih etmeniz daha yararlı olacaktır.

Kivi göz bebeğine benzer. E ve C vitamini açısından zengindir. Yaşlılığa bağlı görme bozukluklarını önler.

Nar, kan hücrelerine benzer ve kalp sağlığı için önemli bir antioksidandır.

iStock-178590070

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
organlara iyi gelen yiyecekler avokado faydaları zencefil faydaları nelerdir mide bulantısına ne iyi gelir

En Çok Okunan Haberler

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Fatma Girik 40 yıllık kabusunu anlattı

Fatma Girik 40 yıllık kabusunu anlattı

Her evde bulunan bu iki malzeme ile dakikalar içinde beyaz dişlere kavuşun

Her evde bulunan bu iki malzeme ile dakikalar içinde beyaz dişlere kavuşun

Makarna suyuna asla zeytinyağı koymayın! Neden mi?

Makarna suyuna asla zeytinyağı koymayın! Neden mi?

Gülmekten karnımıza ağrılar girdi! Bu zamana kadar yemekle ilgili atılmış en eğlenceli tweetler

Gülmekten karnımıza ağrılar girdi! Bu zamana kadar yemekle ilgili atılmış en eğlenceli tweetler

Bol bol yemek lazım: Benzedikleri organa iyi geliyorlar!

Bol bol yemek lazım: Benzedikleri organa iyi geliyorlar!

İlginizi Çekebilir

O hastalığın çaresi ev yoğurdu!

O hastalığın çaresi ev yoğurdu!

Bu etkisini daha önce duymadınız! Günde 6 tane yerseniz...

Bu etkisini daha önce duymadınız! Günde 6 tane yerseniz...

Geleceğin süper besini diyorlar: Hamam böceği sütü

Geleceğin süper besini diyorlar: Hamam böceği sütü

Daha ne isteriz ki! İki haftada 10 kilo verdiren haşlanmış yumurta diyeti

Daha ne isteriz ki! İki haftada 10 kilo verdiren haşlanmış yumurta diyeti

Papatyadan ayırt etmek zor! Faydalı diye satılıyor ama tehlike saçıyor

Papatyadan ayırt etmek zor! Faydalı diye satılıyor ama tehlike saçıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gülmekten karnımıza ağrılar girdi! Bu zamana kadar yemekle ilgili atılmış en eğlenceli tweetler

Gülmekten karnımıza ağrılar girdi! Bu zamana kadar yemekle ilgili atılmış en eğlenceli tweetler

Makarna suyuna asla zeytinyağı koymayın! Neden mi?

Makarna suyuna asla zeytinyağı koymayın! Neden mi?

Her evde bulunan bu iki malzeme ile dakikalar içinde beyaz dişlere kavuşun

Her evde bulunan bu iki malzeme ile dakikalar içinde beyaz dişlere kavuşun

Uzak Doğu mutfağında yüzyıllardır kullanılıyor! Altın süt mucizesi kilo verdiriyor

Uzak Doğu mutfağında yüzyıllardır kullanılıyor! Altın süt mucizesi kilo verdiriyor

Lezzetli ve sağlıklı yemeklerin minik kahramanı bezelye ile yapabileceğiniz 6 yemek

Lezzetli ve sağlıklı yemeklerin minik kahramanı bezelye ile yapabileceğiniz 6 yemek

Elma mı muz mu? Eğer elmayı seçtiyseniz...

Elma mı muz mu? Eğer elmayı seçtiyseniz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.