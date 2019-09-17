YEMEK

Bol protein bol lezzet: Yeşil mercimek salatası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 17.09.2019 12:08 | Son Güncelleme

Özellikle kış mevsiminde tüketimine ağırlık verdiğimiz yeşil mercimek, protein bakımından en güçlü bakliyatlardan biri. İster diyette olun isterseniz olmayın, bu salata her türlü yenilebilir! İşte sizi hem sağlığa hem de lezzete doyuracak mercimek salatası tarifi.

Bol protein bol lezzet: Yeşil mercimek salatası

Salata yemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı! Tadına doyum olmaz yeşil mercimeği bu sefer salata olarak hazırladık. Denemek isteyenler tarifi mutlaka not etmeli...

MALZEMELER
Bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1/2 demet kıyılmış maydanoz
4 adet çeri domatesi
Bir çay bardağı zeytinyağı
Üzeri için; lor peyniri
Tuz, karabiber
Bir yemek kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI
Haşlanmış mercimeği, maydanozu, ortadan ikiye kesilmiş domatesleri ve peyniri derin bir kasede karıştırın.

Zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon suyunu da ilave ederek tüm malzemeleri harmanlayın. Afiyet olsun.

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yeşil mercimek salatası salata tarifleri diyet yemekleri

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