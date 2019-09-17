Bol protein bol lezzet: Yeşil mercimek salatası

Salata yemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı! Tadına doyum olmaz yeşil mercimeği bu sefer salata olarak hazırladık. Denemek isteyenler tarifi mutlaka not etmeli...
MALZEMELER
Bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1/2 demet kıyılmış maydanoz
4 adet çeri domatesi
Bir çay bardağı zeytinyağı
Üzeri için; lor peyniri
Tuz, karabiber
Bir yemek kaşığı limon suyu
HAZIRLANIŞI
Haşlanmış mercimeği, maydanozu, ortadan ikiye kesilmiş domatesleri ve peyniri derin bir kasede karıştırın.
Zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon suyunu da ilave ederek tüm malzemeleri harmanlayın. Afiyet olsun.
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