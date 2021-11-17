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Bölgeye ilgi arttı! Aizanoi Antik Kenti’ni 2,5 ayda 9 bin 248 kişi ziyaret etti

17.11.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan, dünyanın ilk borsası ile Anadolu’nun en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti’ni 2,5 ayda 9 bin 248 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Bölgeye ilgi arttı! Aizanoi Antik Kenti’ni 2,5 ayda 9 bin 248 kişi ziyaret etti

Konuyla İlgili Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, Aizanoi Antik Kenti’nde devam eden kazılarda elde edilen buluntular ve tanıtım faaliyetlerinin kente olan ilgiyi artırdığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Aizanoi Antik Kenti’nin ziyaretçi sayısının bir önceki yılın 2,5 aylık dönemine göre yüzde 47 artarak ziyaretçi sayısının 9 bin 248’e ulaştığına vurgu yapılan açıklamada,” Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kazı çalışmalarında Aphrodite ve Dionysos heykellerinin baş kısmının bulunması, bin 800 yıllık kemik atölyesi ve dükkanlara ulaşılması gibi önemli buluntulara ulaşılması ve antik kentte yapılan tanıtım faaliyetleri bölgeye olan ilgiyi artırdı. Aizanoi Antik Kenti’ni 2020 yılı Eylül, Ekim, Kasım döneminde 6 bin 260 kişi ziyaret etti. 2021 yılında ise bu ziyaretçi sayısı bir önceki yılın Eylül, Ekim, Kasım dönemine göre yüzde 47 artarak 9 bin 248’e ulaştı “denildi.

“HAFTA İÇİ DE UĞRAK YERİ OLDU”

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Aizanoi Antik Kenti’nin hafta içi de uğrak yeri olduğu belirtilen açıklamada, "Hafta sonlarında ziyaretçi akınına uğrayan Aizanoi Antik Kenti, hafta içi de çok sayıda ziyaretçi ağırlamaya başladı. İstanbul’dan gelen Esra Atakan, ilk kez ziyaret ettiği Aizanoi Antik Kenti’nden çok etkilendiğini söyledi. 20 yıl sonra eşi ve çocuğuyla ilk kez geldiğini ifade eden Atakan’ı eşi “Dünyada en güzel korunmuş Zeus Tapınağı, belki de en iyisi. Binlerce yıl önce Anadolu’da böyle devasa bir şehir yapılması çok güzel. Tiyatro ve stadyumda çalışmaların yapıldığını gördüm, bundan da ayrıca mutluluk duydum” dedi.

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Yapılan çalışmalarla birlikte çok sayıda eserin gün yüzüne çıkarılmasından mutluluk duyduğunu belirten Hakan Dursun, “İstanbul’dan geldik, ailece görelim istedik. İnsan burayı görünce o dönemlerde yaşamak istiyor. Sütunları nasıl diktiler, mermerleri nasıl işlediler onları düşünerek geziyorum. Yapılan çalışmalar güzel, birçok eser çıkarılmış daha çok korunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Çıktığı Türkiye turuna Aizanoi Antik Kenti ile devam eden Murat Aslan ise kentin çok iyi korunduğunu belirterek herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu. Almanya Köln’den gelen Ömer Dursun ise “Ben böyle büyük olduğunu düşünmemiştim. Görünce şaşırdım” dedi.” ifadeleri yer aldı.

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AİZANOİ ANTİK KENTİ HAKKINDA

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Aizanoi Antik Kenti’nin özelliklerinin de yer aldığı açıklamada, “Aizanoi Antik Kenti’nde dünyanın en iyi korunan Zeus Tapınağı, dünyanın ilk örneklerinden Stadyum-Tiyatro kompleksi ve dünyanın ilk borsa yapısı yer almaktadır. Bunların dışında şehirde pek çok değerli tarihi eser mevcuttur. Nekropoller, tarihi Roma köprüleri, Meter Steunne alanı gibi ilgi çeken yapı ve alanlardır. Aizanoi Antik Kenti; Efes, Bergama, Side gibi kentlerle çağdaştır” denildi.

(İHA)

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Kütahya
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