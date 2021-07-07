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Bollywood efsanesi Dilip Kumar hayatını kaybetti

07.07.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hint sinemasının usta ismi Dilip Kumar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun vefat haberi tüm ülkeyi yasa boğdu.

Bollywood efsanesi Dilip Kumar hayatını kaybetti

Bollywood efsanesi Dilip Kumar, 98 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kumar, geçen hafta Mumbai'de nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncu, çarşamba sabahı erken saatlerde hayatını kaybetti.

Hinduja Hastanesi'nden Doktor Jalil Parkar, "Uzun süreli hastalık nedeniyle sabah 7.30'da yaşamını yitirdi" açıklamasında bulundu.

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POLİS EVİNİN ÖNÜNDE

Polis, ölüm haberinin ardından güvenlik için Bollywood oyuncusunun evinin önüne geldi.

Dilip Kumar'ın evinin önüne gelen bir kadının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kumar'ın ölümü, Twitter'da bir aile dostu tarafından doğrulandı. "Sevgili Dilip'in birkaç dakika önce aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyorum. Biz Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz" denildi.
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dilip Kumar, bir sinema efsanesi olarak hatırlanacak. Ölümü, kültür dünyamız için bir kayıp. Ailesine, arkadaşlarına ve sayısız hayranına başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

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