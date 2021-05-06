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Bollywood’un ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta ve ekibi yeni filmleri için Kayseri’yi tercih etti

Seray Üstün Seray Üstün
06.05.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bollywood’un ünlü yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Ribhu Dasgupta, yeni filmlerinin çekimi için Kayseri’yi ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile görüşen Hintli yönetmen ve ekibi çekim için farklı noktaları araştırdı.

Bollywood’un ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta ve ekibi yeni filmleri için Kayseri’yi tercih etti

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, aksiyon türü "Durga" isimli Bollywood yapımı filmin çekimleri için kente gelen Hintli yönetmen ve yapımcılar, Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Hint sinemasının yönetmenlerinden Ribhu Dasgupta, yapımcı Tanvi Gandhi ve yerel yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya'ya İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti.

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin 6 bin yıllık ticari geçmişi olduğunu, birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını belirtti. Kayseri'nin turizm potansiyelinin tanıtılması gerektiğinin farkında olduklarını aktaran Büyükkılıç, “Ürünlerimizi daha sağlıklı şekilde paylaşmak ve Kayseri'mizi olumlu yönüyle tanıtmak hepimizin görevleri arasında, bunu hak ettiğine inanıyorum. İpek Yolu üzerinde olması, 6 bin yıllık ticari geçmişi, değişik uygarlıklara ev sahipliği yapması, Erciyes'imizin eteğinde cazibe merkezi olarak bütün iller tarafından uğrak yeri olması önemli. Kayseri'mizin tanıtılmasını sağlayacak her türlü çalışmaya destek verdiğimizi, gayretlerimizin olduğunu buradan paylaşmak istiyorum. Filmin sorunsuz çekilmesini temenni ediyoruz.” dedi.

ÇEKİM İÇİN ÇEŞİTLİ NOKTALAR GEZİLDİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun da Hintli yönetmen ve yapımcıların çekimler için birkaç gündür kentte bulunduğunu aktardı. Çekimler için ekibe çeşitli noktaları gezdirdiklerini anlatan Dursun, "Şehrimizin çeşitli noktalarını gösterdik ve şehrimizi çok beğendiler. Hatta farklı illerde çekimi yapılacakken iptal edip buraya kaydırdılar. Yönetmenimizin söylediği çekim için çok güzel, farklı noktalar var. 'Biz burada neredeyse hemen hepsinin çekimini yapacağız.' diyorlar. 'Her medeniyetten farklı izleri burada görmek mümkün, bizim filmimize zenginlik katıyor.' dediler, kendileri buradaki çekimlerden çok memnun." ifadesini kullandı.

FİLM HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Filmle ilgili bilgi veren yönetmen Ribhu Dasgupta da filmin başrolünü bir kadının oynayacağını söyledi. Hintli yönetmen, filmin başroldeki kadının kaçırılan iki arkadaşını kurtarması üzerine kurulduğunu belirtti.

Hindistan'da ilk defa bir kadın karakter üzerine kurulu film çekildiğini anlatan Dasgupta, “Hindistan'da genelde erkek karakter ön planda oluyor, ilk defa bir kadın karakteri ön planda olan, kadının gücünü, kadının kendisini ön plana çıkaran bir film olacak. Ayrıca Türkiye'ye geldiğinde bir doktora aşık oluyor, doktor ile aşk hikayesi de var” dedi. Ekibin Erciyes Dağı yolunda ve tarihi Kayseri Mahallesi’nde aksiyon sahneleri çektiği bildirildi.

(AA)

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Kayseri
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