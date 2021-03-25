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Mardin kültürel dokusuyla Hint sinemasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Seray Üstün Seray Üstün
25.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda yerli dizi ve film çekimlerine ev sahipliği yapan Mardin bu sefer de kapılarını Bollywood’a açıyor. Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta ve yapımcı Vivek Agraval, yerel yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya ile Durga filminin çekimleri öncesi Mardin'e geldi.

Mardin kültürel dokusuyla Hint sinemasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Mardin mimarisi yapısı ve kültürel zenginliğiyle yabancı turistleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Son yıllarda yörede peşi sıra çekilen yerli dizilerin yanında Mardin benzersiz dokusuyla uluslararası sinema yönetmenlerinin de ilgi odağı oldu. Çok sayıda film ve dizi mekanı olan Mardin zengin potansiyeliyle yabancı film şirketlerinin de dikkatini çekmeye başladı.

Bollywood olarak adlandırılan Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta, yapımcı Vivek Agraval ve Türk yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya, şirket sorumlusu İlhan Kızılkaya ile Mardin'e geldi. Çekimler için hazırlık yapan ekip Mardin’e hayran kaldıklarını belirterek mekan incelemelerine başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mardin
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