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Bolu'da feci kaza! Otomobil park halindeki TIR'lara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

24.05.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun Gerede ilçesinde, dinlenme tesisinde park halindeki 2 TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Bolu'da feci kaza! Otomobil park halindeki TIR'lara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Feci kaza, saat 11.00 sıralarında, Gerede-Karabük yolunun Çayören köyü mevkisinde meydana geldi. Dinlenme tesisine giren Şefika Azoğlu yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, dinlenme tesisinde park halinde bulunan 2 TIR'a çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle otomobilin bir kısmı, TIR'ın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri kaza yerine geldi.

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Otomobilde sıkışan 4 kişi, ekiplerce araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Şefika Azoğlu ile kayınvalidesi Emine Azoğlu ve akrabası Hasan Kısmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Azoğlu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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trafik kazası Bolu
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