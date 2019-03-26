Bolu'daki Berfin cinayeti davası

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kaycı ve avukatı ile maktulün müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada, davaya müdahil olan A.B, ifade verdi. Berfin Yıldız ile aynı okulda okuduğunu anlatan A.B, "Berfin ile olaydan bir ay önce tanışmıştık. Olay günü Berfin ile kalmıştık. Gecenin bir yarısı elinde silah bulunan sanığı odanın içinde gördük. Bize bağırıyordu, elindeki silahla Berfin'e vuruyordu." diye konuştu.

'HANGİNİZDEN BAŞLAYAYIM'



A.B, "Sanık silahını sürekli bana doğru doğrultarak 'üçümüz de burada öleceğiz. Hanginizden başlayayım.' diyordu. Sakinleştirmeye çalıştım fakat sakinleşmedi. Ben koltukta otururken bana doğru ateş etti. Mermi koluma isabet etti. Ateş eder etmez yere düştüm." ifadesini kullandı.

Yere düştükten sonra başına gelen sanığın, "Öldün mü lan." dediğini aktararak, "Ben burada bayılmışım. ardından gözümü açtığımda evde kimse yoktu. Merdivenden inerek evime gitmeye çalıştığım sırada yaşlı bir kadını gördüm. Evimde, kolum iyice kanayınca kendim sarmaya çalıştım. Daha sonra polisler geldi." dedi.