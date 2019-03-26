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Bolu'daki Berfin cinayeti davası

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GÜNDEM  | 26.03.2019 19:40 | Son Güncelleme

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 10 Aralık 2016'da üniversite öğrencisi Berfin Yıldız'ı öldürdüğü ve ev arkadaşı A.B'yi yaraladığı iddiasıyla Cihat Kaycı'nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bolu'daki Berfin cinayeti davası

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kaycı ve avukatı ile maktulün müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada, davaya müdahil olan A.B, ifade verdi. Berfin Yıldız ile aynı okulda okuduğunu anlatan A.B, "Berfin ile olaydan bir ay önce tanışmıştık. Olay günü Berfin ile kalmıştık. Gecenin bir yarısı elinde silah bulunan sanığı odanın içinde gördük. Bize bağırıyordu, elindeki silahla Berfin'e vuruyordu." diye konuştu.

'HANGİNİZDEN BAŞLAYAYIM'

A.B, "Sanık silahını sürekli bana doğru doğrultarak 'üçümüz de burada öleceğiz. Hanginizden başlayayım.' diyordu. Sakinleştirmeye çalıştım fakat sakinleşmedi. Ben koltukta otururken bana doğru ateş etti. Mermi koluma isabet etti. Ateş eder etmez yere düştüm." ifadesini kullandı.

Yere düştükten sonra başına gelen sanığın, "Öldün mü lan." dediğini aktararak, "Ben burada bayılmışım. ardından gözümü açtığımda evde kimse yoktu. Merdivenden inerek evime gitmeye çalıştığım sırada yaşlı bir kadını gördüm. Evimde, kolum iyice kanayınca kendim sarmaya çalıştım. Daha sonra polisler geldi." dedi.

Berfin Yıldız'ın daha önce bir erkek arkadaşı olduğunu ancak bu şahsı tanımadığını da belirten A.B, "Bana sevgilisinden ayrıldığını söylemişti. Ayrıca sevgili olduğumuz sırada bir kez eski sevgilisinin aradığını hatırlıyorum. Berfin de 'bir daha beni arama' tarzında konuşmuştu. Ben sanığın eve nasıl girdiğini bilmiyorum. Uyandığımda elinde silahla başımızdaydı." şeklinde konuştu.

'YATAĞINDA OLDUĞUN ADAMA BAK SANA YARDIM BİLE ETMİYOR'

Sanık Cihat Kaycı ise A.B'nin ifadelerinde yanlışlar olduğunu ileri sürerek, "Öncelikle ben odaya girdikten sonra A.B. battaniyenin altından hiç çıkmadı. Ben bu sırada sinirimden Berfin'e vurmuştum. O da yere düşmüştü. Ona zarar vermeme rağmen yanında bulunan adamın müdahale etmediğini, bu nedenle nasıl bir insanla beraber olduğunu belirtmek için yatağında olduğun adama bak sana yardım bile etmiyor demiştim. Ben A.B'nin söylediği gibi "Daha önce de defalarca benim altımda yattığın yetmedi mi şimdi başkalarının altına yatıyorsun' demedim." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, tarafların tevsi tahkikat talebi yoksa, dava dosyasının esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

OLAY

İstanbul'da tekstil işçisi olarak çalışan Cihat Kaycı, 10 Aralık 2016'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Berfin Yıldız (18) ile Dayıoğlu Mahallesi'ndeki öğrenci evinde tartışmış, genç kızın arkadaşı A.B'yi elinden tabancayla yaralayan Kaycı, daha sonra Yıldız'ı evin yakınında bulunan Karapınar mevkisindeki ağaçlık alana götürüp, başına ateş ederek öldürmüştü. (AA)

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