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Bolu'nun yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 09.05.2019 13:45 | Son Güncelleme

'Tabiatın kalbi' olarak adlandırılan Bolu'nun yüksek kesimlerinde yaylalar 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanırken, alçak kesimlerdeki yaylalarda ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Bolu'nun yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor
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'Tabiatın kalbi' olarak adlandırılan Bolu'nun yaylalarında kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor.

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Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimleri ile Aladağ ve Sarıalan yaylalarında iki gündür kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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Kar yağışının etkili olduğu yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

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Yüksek kesimlerde bulunan yaylarda kış mevsimi, diğer yaylalarda ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

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Aladağ bölgesindeki otel müdürü Muhammet Ünalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının bölgede iki gündür aralıklarla devam ettiğini söyledi.

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"Karın güzelliği farklı oluyor, ne kadar yazı özlesek de" diyen Ünalan, karın Aladağ bölgesinde ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirterek, "Kar ve kışın güzellikleri bu sene devam edecek gibi görülüyor." dedi.

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Ünalan, her şeyin mevsiminde güzel olduğunu dile getirerek, "Bahar ve yaz mevsimiyle ağaçların çiçek açması ve meyve vermesi gerekir. Kar yağışının bunlara zararı olur." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu yayla kar yağışı İlkbahar

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