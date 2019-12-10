MAGAZİN

Bolu Valisi Ümit AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.12.2019 14:37 | Son Güncelleme

Bolu Valisi Ümit AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bolu Valisi Ümit AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ümit, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Ümit, haber kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde İsa Terli'in çektiği "İstanbul'un incisi" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Vali Ümit, oylamaya ilişkin yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının muhabirlerini tebrik ettiğini belirterek, "Tabii ki hizmet için dünyanın dört bir tarafında koşturuyorlar. Bu süre içerisinde çok önemli enstantanelerle karşılaşıyorlar. Gayet güzel fotoğraflar da çekmişler. Hepsi birbirinden güzel." diye konuştu.

Gönlünün çekilen bütün fotoğraflarda kaldığını söyleyen Ümit, "Her bir fotoğrafın anlamı farklı. Biz daha duygusal ve popüler olarak ve ortalaması en iyi olanları oylamaya gayret ettik. Özünde tüm ekibi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
“Şiirleri ve şarkılarıyla Ahmet Kaçar” müzik albümü için imzalar atıldı“Şiirleri ve şarkılarıyla Ahmet Kaçar” müzik albümü için imzalar atıldı
Kahire'de bir Osmanlı şaheseri: Sinan Paşa CamisiKahire'de bir Osmanlı şaheseri: Sinan Paşa Camisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA fotoğraf bolu Bolu Valisi Ahmet Ümit istanbul

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.