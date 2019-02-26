Bomba iddia! Özcan Deniz boşanıyor mu?

Özcan Deniz, 7.5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile ‘8 Mart Kadınlar Günü’nde evlenmişti.
UçanKuş TV'de ekrana gelen Magazin Merkezi programında gazeteci Bilal Özcan, ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in Feyza Aktan’ın boşanacağını iddia etti.
Aralarında büyük yaş farkı olan çiftin neden ayrılacağı merak konusu oldu.
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