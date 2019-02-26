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Bomba iddia! Özcan Deniz boşanıyor mu?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 26.02.2019 12:01 | Son Güncelleme

UçanKuş TV'de program yapan magazin gazetecisi Bilal Özcan, Özcan Deniz’in Feyza Aktan’dan boşanacağının duyumunu aldığını söyledi.

Özcan Deniz, 7.5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile ‘8 Mart Kadınlar Günü’nde evlenmişti.

UçanKuş TV'de ekrana gelen Magazin Merkezi programında gazeteci Bilal Özcan, ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in Feyza Aktan’ın boşanacağını iddia etti.

Aralarında büyük yaş farkı olan çiftin neden ayrılacağı merak konusu oldu.

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