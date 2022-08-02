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Bomba iddia! Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu

02.08.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star bitti ama tartışmaları devam ediyor. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olması hem seyircilerin hem de yarışmacıların tepkisini almıştı. En büyük tepki ise şampiyonluk adayı Batuhan Karacakaya'dan geldi. Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya’nın mahkemelik oldu.

Bomba iddia! Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022 geçtiğimiz günlerde final yapmış, sezonun şampiyonluk kupasını Nisa Bölükbaşı kaldırmış, hem yarışmacının hem seyircinin tepkisini almıştı. En büyük tepki ise Batuhan Karacakaya ve annesinden gelmişti. Yarışmanın sona erse de yankıları devam ediyor. Şimdilerde ortaya bomba bir iddia atıldı. İddiaya göre Programın sahibi ve sunucusu Acun Ilıcalı ile yarışmacılardan Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu.

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Survivor Batuhan, yarışmada sunucu Murat Ceylan tarafından okunan mektup ile kendisini eleştiren Acun Ilıcalı'ya, "Benim de bir mektubum var... Bekleyin" cevabı gelmişti. Bunun üzerine ünlü televizyoncu, canlı yayında "Twitter'dan yazmış. Mektubunu bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz, merak etmesin" açıklamasını yapmıştı.

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YARIŞMADA ARABA KAZANMIŞTI!

Daha sonra Acun Ilıcalı sms oylamasının sıralamasını paylaşmıştı. Bugün ise ortaya bomba bir iddia atıldı. Yarışmada 8 yarışmacı 3 milyon liralık otomobil için yarışmış ve kazanan Batuhan Karacakaya olmuştu.

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Survivor finalinde sorunlar yaşayan Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı, araba konusunda soru işaretlerine neden olmuştu. Yarışmadan sonra Karacakaya'ya ödül olan arabanın verilmediği iddia edilmişti. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı'ya dava açtı.
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Tüm sözleşmeleri ve belgeleri mahkemeye sunan Karacakaya, 3 milyon lira değerindeki aracın kendisine verileceğini ama 1 ay geçmesine rağmen herhangi bir anahtar teslimi yapılmadığını öne sürerek davasını açtığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya
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