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Bomba iddia! Kenan İmirzalıoğlu TRT ile mi anlaşıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 04.02.2019 10:22 | Son Güncelleme

'Vuslat', 'Halka' ve 'Tek Yürek' adlı yeni projelerle dikkat çeken TRT bir ünlü oyuncuyu daha kadrosuna sokuyor. İddialara göre Kenan İmirzalıoğlu, ES Film'den teklif aldı.

Bomba iddia! Kenan İmirzalıoğlu TRT ile mi anlaşıyor?

TRT1'in 'Payitaht Abdülhamid' ve 'Halka' adlı ses getiren iki dizi projesine birden imza atan ES Film'in, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile görüştüğü konuşuluyor.

Geçen yıl seyirciyle buluştuğu Kanal D'nin 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisi 6 bölüm süren Kenan İmirzalıoğlu'nun, hangi projeyle ekrana döneceği merak konusu olmuştu. Dizi piyasasında kulaktan kulağa yayılan iddiaya göre ünlü oyuncuya son olarak ES Film'den iddialı bir drama için teklif gitti ve ünlü oyuncu gönderilen 'Arıza' kod adlı ön hikâyeyi beğendi.

Yakışıklı oyuncu şu günlerde senaryosu yazılan diziyle anlaşırsa, TRT'nin yüzü olacak.

Burak Özçivit'in de önümüzdeki eylül sezonunda yayınlanacak 'Osman Gazi' dizisi için anlaştığı TRT, bu sezon peş peşe aldığı 'Vuslat', 'Halka' ve 'Tek Yürek' adlı yeni projelerle dikkatleri üzerine çekmişti. (Medyatava)

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