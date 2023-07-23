Bomba iddia! Nesrin Cavadzade üstsüz pozları yayınlanınca eve kapanıp ağlamış...

Son olarak Yasak Elma dizisinde boy gösteren Nesrin Cavadzade, Bodrum tatilinde üstsüz güneşlenmesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun magazin gündemine oturan bu hareketi günlerce sosyal medyada konuşuldu.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan Nesrin Cavadzade, konakladığı otelin iskelesinde sıcaktan bunalarak bikini üstünü kenara koyup sere serpe uzanmıştı. O anları yayınlanan oyuncu hakkında yeni bir iddia gündem oldu.

10Haber'de yazan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre güzel oyuncu o anların görüntülenmesinden hoşlanmadı. İddiaya göre Nesrin Cavadzade fotoğrafları her yerde görünce krize girdi ve kendini eve kapattı.

4 gün boyunca evden çıkmayan oyuncu sık sık ağlamış.

