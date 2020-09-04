Bomba iddia! Yiğit Marcus Aral'ın köşkündeki partiden sonra koronavirüs oldular

Yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz hafta sevgilisi Şevval Şahin için kesenin ağzını açtı. Sevgilisi Şahin'in çok beğendiği Rumelihisarı'ndaki bir yalıyı aylık 120 bin lira bedelle kiralayan Yiğit Marcus Aral önceki akşam lüks yalısında aralarında Şeyma Subaşı ve Murat Dalkılıç gibi pek çok ünlü ismin katıldığı bir parti verdi.
Magazinburada haberine göre; parti sonrası Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Skandal iddia ise partiye katılan diğer isimlerde de koronavirüs çıkması ve o şahısların bunu bildikleri halde toplumun içine karışıp günlük hayatlarına devam etmeleri...
Partiye katılan isimlerden popçu Murat Dalkılıç, Koronavirüs şüphesi üzerine Covid-19 testi yaptırmaya karar verdi. Dalkılıç'ın iddialar sonrası tedirgin olduğu ve yarın özel bir hastanede koronavirüs testi yaptıracağı öğrenildi.
2018'de Miss Turkey seçilen Şevval Şahin, uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den ayrıldıktan sonra gönlünü geçtiğimiz Eylül'de Yiğit Marcus Aral'a kaptırdı. Yılın belli bölümünü Aral'ın Miami'deki evinde geçiren Şevval Şahin paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmişti.
Yaz aylarının başında sevgilisiyle birlikte Türkiye'ye dönen Şevval Şahin'in İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar da en az ABD'dekiler kadar konuşuldu! Yiğit Marcus Aral, kısa süre önce sevgilisinin çok beğendiği Rumeli Hisarı'ndaki tarihi bir köşkü kiraladı.
Aral'ın Şevval Şahin'le birlikte yaşadığı 9 odalı, kapalı havuzlu ve 1.100 metrekare olan köşkün aylık kirası ise tam 120 bin TL.
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