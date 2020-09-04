Bomba iddia! Yiğit Marcus Aral'ın köşkündeki partiden sonra koronavirüs oldular

Yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz hafta sevgilisi Şevval Şahin için kesenin ağzını açtı. Sevgilisi Şahin'in çok beğendiği Rumelihisarı'ndaki bir yalıyı aylık 120 bin lira bedelle kiralayan Yiğit Marcus Aral önceki akşam lüks yalısında aralarında Şeyma Subaşı ve Murat Dalkılıç gibi pek çok ünlü ismin katıldığı bir parti verdi.

Magazinburada haberine göre; parti sonrası Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Skandal iddia ise partiye katılan diğer isimlerde de koronavirüs çıkması ve o şahısların bunu bildikleri halde toplumun içine karışıp günlük hayatlarına devam etmeleri...



MURAT DALKILIÇ TEST YAPTIRACAK



Partiye katılan isimlerden popçu Murat Dalkılıç, Koronavirüs şüphesi üzerine Covid-19 testi yaptırmaya karar verdi. Dalkılıç'ın iddialar sonrası tedirgin olduğu ve yarın özel bir hastanede koronavirüs testi yaptıracağı öğrenildi.

MİAMİ'DEN DÖNÜP YALI KİRALADILAR

2018'de Miss Turkey seçilen Şevval Şahin, uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den ayrıldıktan sonra gönlünü geçtiğimiz Eylül'de Yiğit Marcus Aral'a kaptırdı. Yılın belli bölümünü Aral'ın Miami'deki evinde geçiren Şevval Şahin paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmişti.