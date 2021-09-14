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  4. Bonanza ve Küçük Ev'in yıldızlarından ünlü oyuncu Don Collier yaşamını yitirdi

Bonanza ve Küçük Ev'in yıldızlarından ünlü oyuncu Don Collier yaşamını yitirdi

14.09.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bonanza ve Küçük Ev'in yıldızlarından ünlü oyuncu Don Collier yaşamını yitirdi

Bonanza ve Küçük Ev'in yıldızlarından ünlü oyuncu Don Collier yaşamını yitirdi

Unutulmaz oyuncu Don Collier, 92 yaşında hayatını kaybetti. Collier, “El Dorado” , “The War Wagon”, “The Undefeated”, “Seven Ways From Sundown” ve “ Tombstone” gibi yapımlarda yer almıştı.

Oyuncu Don Collier, 92 yaşında hayatını kaybetti. Collier, “El Dorado” , “The War Wagon”, “The Undefeated”, “Seven Ways From Sundown” ve “ Tombstone” gibi yapımlarda yer almıştı.

DON COLLİER KİMDİR?

Donanmada çalışan Don Collier dövüş ve ata binme konusundaki becerileri nedeniyle film yapımcıların dikkatini çekerek kısa zamanda üne kavuşmuştu.

İlk olarak 1960’da “Outlaws” dizisi ile tanınan Collier, daha sonra televizyonda “The High Chaparral” ve “Young Riders” yapımlarında yer aldı. Collier, konuk oyuncu olarak ise “Bonanza”, “The Waltons”, “Banacek” ve Türkiye'de "Küçük Ev" olarak gösterilen “Little House on the Prairie” gibi birçok dizide oynadı.

John Wayne ile western klasikleri “El Dorado” , “The War Wagon” ve “The Undefeated” filmlerini çeken Collier, “Seven Ways From Sundown” ve “ Tombstone” gibi Western türünün birçok örneğinde yer aldı.

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