Bora Akkaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Bora Akkaş biyografisi...

2009 senesinde yayınlanan Geniş Aile ve 2015'te yayınlanan Kocan Kadar Konuş ile Öğrenci İşleri gibi pek çok farklı yapımda yer alan Bora Akkaş şimdilerde Blu Tv'de yayınlanan Yeşilçam dizisinin kadrosunda bulunuyor. Müzik dünyasında da en az oyunculuk kariyeri kadar adından sıkça söz ettiren Bora Akkaş'ın hayatı merak ediliyor. Peki Bora Akkaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?
12 Ekim 1990 tarihinde İstanbul‘da doğan Bora Akkaş, özel liseden mezun olmuş ve İstanbul şehir tiyatrolarında eğitim almıştır. Müzik dünyasına “Hakunamatata” isimli grubun 6 sene gitaristliğini yaparak girmiştir. 2007 senesinde “DogaBora” adıyla rap dünyasına girmiştir. Başlarda A4 Records bünyesinde çalışmalarına başlayan Akkaş, sonrasında A4 Records’dan ayrılarak çalışmalarına devam etmiş ve pek çok track yapmıştır. 2008 senesinde Miller’ın yaptığı “Miller Music Factory” yarışmasına Deniz Gürzumarla birlikte “Bize Kızma” isimli parçayla katılmış ve 2. olmuştur. Genellikle rap şarkılar söyleyen Bora Akkaş, müzik dünyasında Doga Bora ismi ile de tanınmaktadır.
Bora Akkaş, 2013 senesinde Kemal Hamamcıoğlu‘nun yazdığı, Süpervizörlüğünü Rıza Kocaoğlu‘nun yaptığı Craft Tiyatro’da Çağ Çalışkur yönetmenliğinde Gonca Vuslateri ile birlikte “Kabin” isimli tiyatro oyununu sergilemiştir. Pek çok filmde ve dizide rola alan Akkaş 2015 senesinde ise senaristi Şebnem Burcuoğlu, yapımcılığını Necati Akpınar‘ın yaptığı ve başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım‘ın oynadığı “Kocan Kadar Konuş” adlı filmde Mehmet Lütfi karakterini canlandırmıştır. Diğer rollerde ise Nevra Serezli, Ebru Cündübeyoğlu, Eda Ece, Şebnem Sönmez, Cem Kılıç, Burak Topaloğlu, Begüm Öner gibi oyuncular rol almıştır.
2009 – 2011 – Geniş Aile (Zekai) (TV Dizisi)
2015 – Öğrenci İşleri (Umut) (Sinema Filmi)
2015 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Mehmet Lütfi) (Sinema Filmi)
2015 – Kocan Kadar Konuş (Mehmet Lütfi) (Sinema Filmi)
2015 – Geniş Aile Yapıştır (Sinema Filmi)
2006 – Küçük Kıyamet (Batu) (Sinema Filmi)
2004 – Dişi Kuş (TV Dizisi)
2004 – Yağmur Zamanı (Bora) (TV Dizisi)
2004 – Avrupa Yakası (Çaycı Çırağı) (TV Dizisi)
2002 – Unutma Beni (Sergen) (TV Dizisi)
2015 – Annemin Yarası (Sinema Filmi)
2014 – Ruhumun Aynası (Çetin) (TV Dizisi)
2014 – Boynu Bükükler (Denişik Mithat) (TV Dizisi)
2013 – Yüksek Giriş (Doğukan) (TV Dizisi)
2013 – Herşey Yolunda Merkez (Efe) (TV Dizisi)
2013 – Bebek İşi (Ozan) (TV Dizisi)
2002 – Gönlümdeki Köşk Olmasa (Osman) (Sinema Filmi)
2012 – Taş Mektep (Mehmet) (Sinema Filmi)
2012 – Kaos Örümcek Ağı (UGT Bilgi Sistem Uzmanı) (Sinema Filmi)
2012 – Annem Uyurken (Mert) (TV Dizisi)
2011 – Çalgı Çengi (Kapıdan Bakan Çocuk) (Sinema Filmi)
2010 – Memleket Meselesi (Deniz) (Sinema Filmi)
2010 – Kaledeki Yalnızlık (Sinema Filmi)
2009 – Adab-ı Muaşeret (Eko) (Sinema Filmi)
2008 – Cesaretin Var mı Aşka (Soner Karataş) (TV Dizisi)
2007 – Son Tercih (Mert) (TV Dizisi)
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