Bora Akkaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Bora Akkaş biyografisi...

2009 senesinde yayınlanan Geniş Aile ve 2015'te yayınlanan Kocan Kadar Konuş ile Öğrenci İşleri gibi pek çok farklı yapımda yer alan Bora Akkaş şimdilerde Blu Tv'de yayınlanan Yeşilçam dizisinin kadrosunda bulunuyor. Müzik dünyasında da en az oyunculuk kariyeri kadar adından sıkça söz ettiren Bora Akkaş'ın hayatı merak ediliyor. Peki Bora Akkaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

BORA AKKAŞ KİMDİR?

12 Ekim 1990 tarihinde İstanbul‘da doğan Bora Akkaş, özel liseden mezun olmuş ve İstanbul şehir tiyatrolarında eğitim almıştır. Müzik dünyasına “Hakunamatata” isimli grubun 6 sene gitaristliğini yaparak girmiştir. 2007 senesinde “DogaBora” adıyla rap dünyasına girmiştir. Başlarda A4 Records bünyesinde çalışmalarına başlayan Akkaş, sonrasında A4 Records’dan ayrılarak çalışmalarına devam etmiş ve pek çok track yapmıştır. 2008 senesinde Miller’ın yaptığı “Miller Music Factory” yarışmasına Deniz Gürzumarla birlikte “Bize Kızma” isimli parçayla katılmış ve 2. olmuştur. Genellikle rap şarkılar söyleyen Bora Akkaş, müzik dünyasında Doga Bora ismi ile de tanınmaktadır.