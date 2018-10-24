MAGAZİN

Bora Akkaş ve Seda Türkmen barıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.10.2018 10:41 | Son Güncelleme

Temmuz ayında ayrılık kararı alan Bora Akkaş ve Seda Türkmen geçtiğimiz gün birlikte görüntülendi. Ünlü çift barıştı

Bora Akkaş ve Seda Türkmen barıştı

Genç oyuncular Bora Akkaş ve Seda Türkmen geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturmuştu. Çift temmuz ayında ayrılık habeleri ile gündeme geldi.

Instagram sayfasından eşiyle olan fotoğraflarını kaldıran ve Bora Akkaş'ı takip etmeyi de bırakan Seda Türkmen konuyla ilgili olarak ''Her evlilikte olabilecek sorunlar. Şu an ayrıyız ama zaman ne gösterir bilinmez. Resmi olarak bir şey yok, dava henüz açılmadı'' demişti.

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Evliliklerinde 15 ayı geride bırakan Seda Türkmen ile Bora Akkaş barıştı!

İkili, önceki akşam Zorlu PSM'de düzenlenen 'Ghost' müzikalini izledi. Çıkışta objektiflere birbirlerine sarılarak poz verdiler.

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Bora Akkaş ve Seda Türkmen Bora Akkaş seda türkmen

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