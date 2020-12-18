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Bora Gencer'den şok açıklama! 'Habersiz özel görüntülerimi çektiler!'

18.12.2020 09:43 | Son Güncelleme:
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UçanKuş TV'ye yayınlanan Lerzan’la Çok Mutlu programına konuk olan 90'lı yıllarda 'Öptüm seni şeker' şarkısıyla büyük çıkış yapan pop şarkıcısı Bora Gencer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

UçanKuş TV'de canlı yayınlanan, Lerzan’la Çok Mutlu programında takıntılı hayranları ile yaşadığı sıkıntıları dile getiren ünlü şarkıcı Bora Gencer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ SERVİS EDİLDİ!

Özel görüntülerinin kendisinden habersiz çekildiğini ve bu görüntüler ile tehdit edildiğini ifade eden Gencer, görüntülerinin bazı medya organlarına servis edildiğini açıkladı.

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BORA GENCER KİMDİR?

Bora Gencer, 14 Nisan 1965'te İstanbul'da doğdu. İlkokulu Maçka İlköğretim Okulu'nda okudu. Caz piyanisti olan İlham Gencer'in oğlu olan Bora Gencer, müzik dolu bir evde büyüdü. Annesi babasının ikinci eşi Necla Gencer'dir. Ayşe Gencer ve İlhan Gencer adlı iki kardeşi vardır. Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer, babası İlham Gencer'in amcasıyla evliydi.
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Daha küçük yaşta müziğin içinde olması ve ailesinden gelen yetenekle İstanbul Devlet Konservatuarına 200 puan üzerinden 193 puanla dönemin en yüksek puanıyla girdi. Enstrüman olarak piyanoyu çok sevmesine rağmen yine ailesinin nasıl olsa ailede herkes piyano çalıyor, konservatuarda da yardımcı ders piyano demesiyle kemanı seçerek keman bölümüne yazıldı.

7 sene konservatuvar eğitiminden sonra babasının teklifiyle birlikte profesyonel müzik hayatına başladı.

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