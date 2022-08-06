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Boran Kuzum'un fotoğrafları gündem oldu! "LGBT partisine mi katıldı?"

06.08.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatanım Sensin, Şahin Tepesi, Hakan Muhafız, Saygı ve Aşkın Kıyameti gibi iddialı projelerde rol alan Boran Kuzum'un fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Kuzum'un Amerika'da LGBTİ partisine katıldığı iddia edildi.

Boran Kuzum'un fotoğrafları gündem oldu! "LGBT partisine mi katıldı?"

Başarılı oyunculuk performanslarıyla sıkça adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Boran Kuzum'un çektirdiği fotoğraflarda kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Fotoğraflarda Kuzum'un siyahi bir erkeğin omzunda olduğu ve karşısındaki erkekle deve güreşi yaptığı görülüyor. 29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından partiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

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Kuzum'un fotğtaflarını göre sosyal medya kullanıcıları "LGBT partisine mi katıldı?" yorumunda bulundu.

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BORAN KUZUM KİMDİR?

Boran Kuzum, 1 Ekim 1992'de Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'ndan mezun olan Boran Kuzum televizyonda ilk kez 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle yer aldı. 2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle yer alan Boran Kuzum bu dizide Beren Saat, Ekin Koç ve Aslıhan Gürbüz gibi oyuncularla birlikte rol aldı ve ilk kez geniş kitlelerce tanındı. Esas çıkışını Taylan Biraderler'in yönetmenliğinde çekilen, Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı Vatanım Sensin isimli dizide oynadığı Leonidas Papadopoulos karakteri ile yaptı.

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