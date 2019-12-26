Boran Kuzum ve Miray Daner 'Saygı' kadrosuna katıldı!

BluTV geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermiş ve Behzat Ç.'nin en büyük düşmanı Ercüment Çözer hakkında bir dizi çekileceğini duyurmuştu. "Saygı" adı verilen projede başrolü Nejat İşler'in oynayacağı da açıklanmış ve orijinal dizinin hayranları için spin-off heyecanı başlamıştı. Şimdi iki ünlü yıldızın daha dizi kadrosuna dahil olduğu açıklandı.

Vatanım Sensin adlı dizide karşılıklı oynayan ve çok beğenilen, hatta ABD'nin sevilen eğlence kanalı E! Entertainment tarafından yapılan "En İyi TV Çifti" anket sıralamasında, Türkiye'den ilk kez katılım göstererek üst sıralarda yer alan ikili, Saygı adlı projede Nejat İşler'e eşlik edecek. Ünleri dünyaya taşan ve sosyal medyada yurt dışından da her zaman övgü alan ikilinin hangi rolleri oynayacağı ise henüz açıklanmadı.

BluTV ve İnter Medya ortaklığında hayata geçirilen Saygı, dizi tarihimizin en fenomen kötü karakterlerinden biri olan Ercüment Çözer'in gizemli hikayesini ekranlara taşıyacak. Projenin senaristliğini, orijinal diziyi de kaleme alan Ercan Mehmet Erdem üstlenecek. 8 bölüm olarak planlanan dizi Çözer'in hikayesini "Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletinde bulan sert ve güçlü bir insan" mottosuyla karşımıza çıkaracak.

Nejat İşler, Miray Daner ve Boran Kuzum'un başlıca rolleri üstleneceği Behzat Ç. spin-off projesi "Saygı", önümüzdeki yılın ilk yarısında izleyiciyle buluşacak.

