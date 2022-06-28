''Borçlarımı ödemem gerekiyordu ben de popo kıllarımı sattım''

Rikki Sandhu isimli sosyal medya fenomeni, paylaştığı makyaj ve saç videolarıyle ünlü. Ancak genç kadın zaman zaman paylaşımlarında ilginç anonim hikayelere de yer veriyor. Bu kez konusu, borçlarını ödemek için bir yol arayan genç bir kadındı. Sandhu, saçları yerine popo kıllarını satarak binlerce sterlin kazanan genç bir kadının hikayesini paylaştığı videoyla binlerce görüntülenme aldı.

UYGUN BİR ÇÖZÜM BULAMADI

Genç bir kadın, üniversite yıllarında biriken borçları için endişeliydi. Borçlarını kolayca ödemenin yolunu internetten aradı ama karşısına çıkan şeylerin çoğu yaşlı ve zengin erkeklerle birlikte olmak gibi kendisine uygun olmayan uçuk kaçık şeylerdi. Ancak bir sayfa yabancılara saç tellerini satarak yüklü miktarda para kazanabileceğini söylüyordu.

SAÇLARINI SATMAK YERİNE...

Saçlarını satma fikri cazip gelse de onları kesmek istemediğine karar verdi ve hangi tüylerinden kurtulmak isteyebileceğini düşündü. O noktada saçları yerine popo tüylerini satabileceğine karar veren genç kadın, traş ederek kavanozlarda biriktirdiği kıllarını satarak 8 tel için tam 5000 sterlin kazandı.

'İLHAM KAYNAĞI'

Bu hikayeyi anlatan Rikki Sandhu, hikaye kendisine ait olmasa da ilham verici olduğunu söyledi. Gönderiyi görüntüleyen birçok kişi de Rikki ile hemfikirdi. Bir kullanıcı, bu zamana kadar çöpe attığı her bir tüy için bin pişman olduğunu söyledi.

