Borçlu zıt anlamlısı nedir? Borçlu kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

Borçlu kelimesi sıfat ve türemiş sözcük olarak biliniyor. Hukuk alanında çok kullanılan bir kelime olduğunu söyleyebiliriz. Borçlunun zıt anlamlısı olan kelime cümle içlerinde kullanıldığında onun zenginleşmesini sağlıyor. Diyalogların sağlıklı ilerlemesi noktasında etkin rol oynamaktadır. Borç kelimesinin zıt anlamlılarını bilmek için ilk olarak gerçek anlamlarına hakim olmak gerekiyor. Türemiş sözcük olan borçlu kelimesi

Borç yapan

Bir şeyi birilerinin yardımıyla hallettiğinden dolayı minnet duyan

Üzerinde vicdanı yük hisseden şeklinde ele alınabilir

Borçlu kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Borcun zıt anlamlısı, kelimenin tam karşıtını ifade ediyor. Borçlu kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük, alacaklıdır. Borçlu kelimesinin zıt anlamı alacaklı, birinden para vb. alacağı olan kişileri ifade ediyor. Borçlu kelimesinin zıt anlamlısı cümle içinde kullanılışına göre değişiyor. Gerçek anlamıyla kullanıldığı zaman zıttı da gerçektir. Fakat mecaz anlamıyla kullanıldıysa zıttı da o şekilde oluyor. Diğer bir ifadeyle borçlu kelimesinin zıt anlamlısı alacaklı cümledeki anlamına göre mecaz ya da gerçek olarak kullanılabiliyor.

Borç kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük, cümlenin yapısına göre şekillenir. Cümlenin amacına uygun şekilde farklı yerlerde kullanımları söz konusudur. Borçlu kelimesinin zıt anlamlısı olan alacaklı Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiştir.

Borçlu kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Borçlunun zıt anlamlısı taşıdığı anlam kapsamında birçok yerde kullanılabilir. Borçlu ve alacaklı kelimelerinin zıt anlam olduğu taşıdıkları gerçek anlamdan kaynaklanıyor. Geçek anlamları birbirlerinin tam zıttı denilebilir. Borçlu zıt anlamlısı ile örnek cümleler şu şekildedir: