Kuru zıt anlamlısı nedir? Kuru kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde bazı kelimeler farklı durumlar için kullanılabilir. Bu tarz kelimeler birden fazla ihtiyacı karşılayabilen çok anlamlı kelimelerdir. Kuru kelimesi de farklı anlamlarda ve alanlarda kullanılan bir sözcüktür. Birden fazla kelimeyle eş anlamlı olan kuru kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Nemli ve ıslak olmayan şeylere de kuru denir. Kurunun hem gerçek hem de mecaz anlamlı kullanımları bulunur. Kuru kelimesinin anlamları:

Suyu, nemi olmayan

Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan

Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş

Canlılığını yitirmiş bitki

Salgısı olmayan

Döşenmemiş, çıplak

Katıksız, yanında başka şey olmayan yiyecek

Etkisi ve sonucu olmayan

Zayıf, çelimsiz

Heyecanı, tadı olmayan

Akıcı olmayan, duygudan yoksun

Kuru fasulye

Kuru kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Akıcı ve anlaşılır bir iletişim süreci için dil bilgisini ve kelimelerin anlamlarını iyi bilmek gerekiyor. Bunun da en temel yolu kelimelerin anlamlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini bilmekten geçiyor. Eş ve zıt anlamlılar gibi kelime ilişkilerini bilmek ifadeleri zenginleştirir, çeşitlendirir ve daha akıcı hâle getirir. Mana bakımından birbirine zıt durumları belirten kelimeler zıt anlamlı sözcüklerdir. Kuru kelimesi de günlük hayatta birçok durumu ifade eden ve zıt anlama sahip kelimelerden birisidir. Diğer kelimelere nazaran kuru kelimesinin birden fazla zıt anlamlısı bulunur. Kurunun zıt anlamlısı olan sözcükler kelimenin cümle içerisindeki anlamına göre değişiyor. Kuru zıt anlamlısı olan kelimeler:

Yaş

Nemli

Taze

Yeşil

Kuru kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcüklerin kullanımı kurunun anlamına göre farklılık gösterir. "Suyu, nemi olmayan" anlam bakımından kuru kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler yaş ve nemli kelimeleridir. "Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş" anlam doğrultusunda da kuru kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler taze ve yeşil kelimeleridir.

Kurunun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türk dilinde her kelimenin karşıt bir anlamını ifade eden zıt anlamlısı bulunmaz. Karşıt anlamlı olan kelimeler genellikle nitelik ve nicelik bildiren zarf ve sıfatlarda görülür. Aynı zamanda bazı isim ve fiillerin de zıt anlamı bulunur. Sıfat görevinde kullanılan kurunun zıt anlamlısı olan 4 tane kelime vardır. Cümle içerisindeki kullanımlarına göre ıslak, nemli, taze ve yeşil kelimeleri de kurunun zıt anlamlısıdır. Kurunun zıt anlamlısı olan yaş, ıslak, taze ve nemli kelimeleri de oldukça sık kullanılır. Kuru zıt anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: