Katı zıt anlamlısı nedir? Katı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Katı kelimesi oldukça geniş bir kullanıl alanına sahip olan bir sözcüktür. Katı kelimesi sesteş bir kelime olmakla birlikte çoğunlukla bir madde veya nesnenin dış etkenlere maruz kalmadan bozulmayacak kadar yoğun olduğu anlamında kullanılan bir kelimedir. Aynı zamanda katı, sıvı, gaz gibi maddenin çeşitli hallerdeki durumunu da tanımlar. Ancak katı kelimesinin pek çok kullanım alanı olduğu ve sesteş olduğu için anlamı ve zıt anlamlısı merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Katının anlamları kısaca şu şekildedir:

Sert

Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim

Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan

Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp

Çok, aşırı derecede

Taşlık

Katı kelimesinin zıt anlamı nedir?

Türkçeyi doğru kullanmak ve iletişimin anlaşılabilir olması için insanların kendilerini ifade ederken kullandığı kelimelerin anlamlarını bilmesi gerekiyor. Bu durumda kelimelerin birbirleriyle zıt anlam gibi ilişkilerini bilmek de oldukça önemlidir. Zıt anlamı kelimeler birbirlerinin karşıt durumlarını ifade eder. Kelimelerin zıt anlamlı karşılığını öğrenmeden önce söz konusu kelimenin esas anlamını bilmek gerekiyor. Bazı kelimelerin zıt veya karşıt anlamları yoktur. Ancak katı zıt anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Katı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük:

Yumuşak

Katı kelime anlamı olarak bir cisim ya da maddenin sert dokulu olması anlamına geliyor. Bu nedenle katı kelimesinin zıt anlamı olan kelimenin de bir şeyin dokusunun daha hafif ve yumuşak olduğunu belirtmelidir. Katı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük yumuşaktır. Yumuşak kelimesi katı olmayan, dokusunun yoğun olmadığı ve şekli değişen anlamına gelir.

Katının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Katının zıt anlamlısı olan yumuşak kelimesiyle çeşitli cümleler kurulabilir. Katı zıt anlamlısı kelimeyle örnek cümleler: