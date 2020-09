Bor'daki depremin Hasan Dağı'na etkisi araştırılacak

Şener, depremin Hasan Dağı'nı etkileyeceği ve Hasan Dağı'nın depremi tetikleyebileceği yönündeki iddiaların basında yer aldığını anımsatarak, çalışmalarında bu iddiaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik proje geliştireceklerini ve incelemelerinde bu konulara yoğunlaşacaklarını anlattı.

Hasan Dağı'nın en son patlamasının milattan önce 6 bin 500 yıl önce yaşandığını aktaran Şener, bu patlamanın Çatal Höyük'te yapılan arkeolojik kazılarda insanlar tarafından çizilmiş duvar resimlerinde kayıtlı olduğuna dikkati çekti.

Şener, Hasan Dağı'nın aktif bir volkan olduğunu dile getirerek, "Hasan Dağı şu anda uykuda ama bu 5,1 büyüklüğündeki depremin Hasan Dağı'nın volkanizmasını etkileyeceği konusunda konuşmak çok iddialı olur. Bunun için çalışmalar yapmamız gerekiyor, bu konulara yoğunlaşacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve her an her yerde deprem olabilme ihtimali bulunduğuna işaret eden Şener, depremle yaşamaya alışılması gerektiğini vurguladı.

Basında Hasan Dağı'ndan çıkan gazların görüntüsünün yer aldığına değinen Şener, şöyle devam etti: